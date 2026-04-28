نێچیروان بارزانی سەرەخوەشی وە مردن نۊسەر و توێژەر کوردستانی فارووق رەفیق کەێد: کووچکردنی زەرەدە

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، سەرەخوەشی وە مردن نۊسەر و توێژەر و رووشنهویر ناسریاگ کوردستانی فارووق رەفیق کرد، لە وەختیگ دووپات لەبان ئەوە کرد کە کووچکردنی "زیانیگ ئەرا قەڵەمیگ کارا و توانادار"ە.

بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "سەرەخوەشی لە خیزان رەفیق و کەسوکاری و گشت نۊسەرەیل و رووشنهویرەیل لە كوردستان کەم".

وتیش: "رەحمەتی فارووق رەفیق، وە هۊر و قەڵەم بەخشندەی خوەی، خزمەتەیلیگ گەورە پیشکەش وە کتاوخانە و رووشنهویری کوردی کرد، تایبەت لە بوار فەلسەفە و توێژینەوە هۊرییەیل".

بارزانی لە کۆتایی وتیش: "لە خودا خوازم رووحی وە بەزەیی و میهرەبانی فراوان خوەی بپووشێد، و ئارامی و دڵنەوایی وە گشت لایەگ بیەێد".

یەکێتی نۊسەرەیل کورد/ لق هەولێر، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو سێشەممە، پرسەی نۊسەر ناسریاگ فارووق رەفیق کرد، وە پیشکەشکردن پرسە و سەرخوەشی ئەرا کەسوکار و خیزانەگەی.

یەکێتییەگە لە بەیاننامەیگ وت: "وە پەژارە و داخیگ فرە" چاو مردن رەفیق رەسیەسە پی، وە داواکردن لە خودا بخەێدەی وەر بەزەیی فراوان خوەی نیشتەجێ بەهەشت فراوانی بکەێد.

رەحمەتی هەژمار کریەێد وە یەکیگ لە ناوە رووشنهویرییە ناسریایەیل لە هەرێم كوردستان، و لە هەردگ بوار هۊری و سیاسی نۊسیاس، هەرلیوا پۆست سەرۆکایەتی نۊسین گۆڤار "ئاوەز" هۊری وەدەسیەو بویە.