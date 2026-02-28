نێچیروان بارزانی سەرەخوەشی لە کووچ دویایی حەمید مەجید کەێد: تێکۆشەریگ دۆسیەی عراق و کوردستان بوی
شەفەق نیوز- هەولێر
ئمڕوو شەممە، نێچێروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، سەرەخوەشی لە کووچ دویایی سکرتێر وەرین حزب شیوعی عراق و کوردستان، حەمید مەجید مووسا کرد.
بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "سەرەخوەشی لە کەسایەتیگ نیشتمانپەروەر و تێکۆشەر ناسریاگ عراق، سکرتێر وەرین حزب شیوعی عراق و کوردستان، حەمید مەجید مووسا راگەیەنیمن، خوسەداربوین قویلیگ وەگەرد بنەماڵە بەرێزەگەی و سەرکردایەتی و ئەندامەیل حزب شیوعی عراق و کوردستان دیریمن و هاوخەمیانیمن".
وتیش، "رەحمەتی حەمید مەجید مووسا، تێکۆشەر دیار و دڵسۆز دۆسیەی گەل بوی لە عراق و کوردستان، لە قۆناغە سەختەیل رۆڵ وەرچەویگ داشت لە خەبات نیشتمانی دژ زوڵم و ئەرا چەسپانن دیموکراسی و ئازادی".
حەمید مەجید مووسا ناسریاگ وە ئەبوو داود، ئمڕوو شەممە، کووچ دویایی کرد لە تەمەن 85 ساڵی لەدویای زیانیگ وەرد بیماری.
حەمید مەجید مووسا کەسایەتیگ سیاسی و ئابووری ناسریاگ عراق بوی، سکرتێر گشتی حیزب شیوعی عراق بوی ئەرا ماوەی 23 ساڵ لە ساڵ 1993 تا 2016.