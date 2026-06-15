نێچیروان بارزانی: سەردان کلکریای ئەمریکی ئەرا هەولێر گرنگە و باسکردن لە دۆسیە هەڵواسیاگەیل
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرۆک هارێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو دووشەممە، دووپاتکرد لەبان گرنگی سەردان کلکریای ئەمریکی تایبەت لە عراق و سوریا، تۆم باراک، ئەرا هەولێر پایتەخت، دیاریکرد کە دیدارەیل باس لە ناکۆکی و دۆسیە هەڵواسیاگەیل ناوەین حکومەت هەرێم و حکومەت فیدڕاڵیش گرێدەو.
وێستگەی کەناڵ ئاسمانی "K24" لە زوان"سەرۆک نێچیروان بارزانی راگەیان، یە یەکەمین جارە باراک سەردان هەولێر بکەێد وەشیوەی فەرمی، دووپاتکرد لەمیانەی قسەکردن لەبان دۆسیەیل پەیوەنیدار وە دۆسەیەیل وە گشتی کەیمن".
سەرۆک هەرێم ئاشکرایکرد، لەی دیدارەیلە قسیە لەبان دۆسیەیل گرنگ دۆسیەل پەیوەنی ناوەین بەغداو هەرێم کەیمن، وە ئامانج ئەوزەڵداین وە هەماهەنگی هاوبەش ناوەین گشت لایەگە.