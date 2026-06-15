‏نێچیروان بارزانی: سەردان کلکریای ئەمریکی ئەرا هەولێر گرنگە و باسکردن لە دۆسیە هەڵواسیاگەیل

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هارێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو دووشەممە، دووپاتکرد لەبان گرنگی سەردان کلکریای ئەمریکی تایبەت لە عراق و سوریا، تۆم باراک، ئەرا هەولێر پایتەخت، دیاریکرد کە دیدارەیل باس لە ناکۆکی و دۆسیە هەڵواسیاگەیل ناوەین حکومەت هەرێم و حکومەت فیدڕاڵیش گرێدەو.

‏وێستگەی کەناڵ ئاسمانی "K24" لە زوان"سەرۆک نێچیروان بارزانی ‌‌‌ راگەیان، یە یەکەمین جارە باراک سەردان هەولێر بکەێد وەشیوەی فەرمی، دووپاتکرد لەمیانەی قسەکردن لەبان دۆسیەیل پەیوەنیدار وە دۆسەیەیل وە گشتی کەیمن".

‏سەرۆک هەرێم ئاشکرایکرد، لەی دیدارەیلە قسیە لەبان دۆسیەیل گرنگ دۆسیەل پەیوەنی ناوەین بەغداو هەرێم کەیمن، وە ئامانج ئەوزەڵداین وە هەماهەنگی هاوبەش ناوەین گشت لایەگە.

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