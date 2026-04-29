نێچیروان بارزانی سەردانیگ فەرمی ئەرا ئیمارات ئەنجام دەێد

چەوەڕی کریەێد، ئمڕوو چوارشەممە، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، بچوودە پایتەخت "ئەبوزەبی" وە سەردانیگ فەرمی کە لەناوی چەوی وە وەرپرسەیل ئیماراتی کەفێد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک نێچیروان بارزانی لە سەردانەگەی وەگەرد محمد بن زاید ئال نهەیان، سەرۆک دەوڵەت ئیمارات، باس لە پەیوەندییەیل و ئاسووەیل هاوکاری هاوبەش لەناوەین ئیمارات و عراق و هەرێم كوردستان کەێد، وەگەرد باسکردن لە دۊاترین پیشهاتەیل رەوشەیل لە ناوچەگە، و تایبەت لە سای ئی پەرەسەنین زویوەزویە کە ناوچەگە وەخوەی دۊنێد و دۆسیەیل ئاسایش وزە.