نێچیروان بارزانی: سوریا لە نوای دویاترین دەرفەتە و بایەسە کورد روی وەرەو دیمەشق بکەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، هوشداری دا کە سوریا لەنوای دویاترین دەرفەتە ئەرا دەسکردن وە قۆناغ نوویگ، وتیش: بایەسە کورد وەزویترین وەخت روی وەرەو دیمەشق بکەێد و لەورا نویسنگە واز بکەێد.

بارزانی لە دانیشتن گفتوگۆ لەناو دیدار خوەرھەڵات ناوڕاس میری لە هەولێر وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: وە راسیەو، ئەوەگ لە سوریا بوود، دوینم یە دویاترین دەرفەتە ئەرای، و ئیمەیش نووڕیمن کە رۆڵ ئیمە لەناو کۆمەڵگای ناودەوڵەتی بایەسە ئەوە بوود کە چوین دەسمیەتی ئی هیزەیلە بەیمن تا دەوڵەت سوری گام نوویگ بنەێد، و ئیمە جویر رخداریگ وەپی نیەنووڕیمن، وەلێ ئومید خوازیمن سوریا خاسترەو بوود.

وتیش: گەل سوریا زیان فرەیگ کیشا، و شایستەی ژیانیگ خاسترە وە گشت پەیمانەیل.

دووپاتیش کرد کە خاڵیگ گرنگ هەس، و دوینیمن خاڵ ناکۆکیە وەگەرد دیمەشقیش، دوینیمن کە وە شیوەی مەرکەزی دەوڵەت سوریا وەڕیەو نیەچوود، و وەشیوەی کەسایەتی باس ئی باوەتە وەگەرد ئەحمەد شەرع کردمە، سوریا یەک پیکاتە نییە، وەلێ بڕیگ پیکاتەس لە عەرەب و مەسیحی و کورد و پیکاتەیل ترەک.

وتیش: وەختیگ کەسیگ تیەێد و ئویشێد: خوازم ئی دەوڵەتە وەشیوەی مەرکەزی بڕانم، هەر نووڕین بەشار ئەسەد جیوەجی کەێد، ئیمە ئی کارە وە گونجیاگ نیەزانیمن، و ئی قسیە ئەرا ئەحمەد شەرع کردم، وەلێ لە خود وەختەگە، بایەسە دەرفەتیگ وە ئیدارەی ئیسە بیەیمن، تا بزانیمن دەوڵەت سوریا وەرەو کوو بەن.

بارزانی دیاری کرد کە وەڕای من، هەردوگ لایەن حەق دیرن، وەلێ قسەی ئیمە ئەرا برایەیل کورد بوی لە سوریا، و تەمەی کردیمن وەزویترین وەخت روی وەرەو دیمەشق بکەن، تا لەورا نویسنگە واز بکەن، و خوەیان وە خاوەن ماڵ بزانن، و بەشداری لە پرس سیاسی لە سوریا بکەن.

وتیش: نیەزانم کورد لە سوریا چەوەڕی چە کەێد، و دوینم خاسترین کار رێکەفتنە وەرد سوریا و ڕێککەفتن وەرد دیمەشقە، باوەڕ کەم وتنە بایەسە بچنە ناو سوپای سوریا، و دوینم ئی کارە هەڵەس و قەبوڵ نەکریاس، وەلێ ری پەیاکردن چارەسەرییگ ناوڕاس هەس، لە هویرمە لە ساڵ 2003، گەورەترین گیچەڵ وەرد ئەمریکا داشتیمن، کە داوا لەلیمان کردیان ناو پیشمەرگە ئاڵشت بکەیمن.

دووپاتیش کرد کە پەیوەندی ئیمە وەگەرد کورد لە سوریا جاروبار سەردەو بوود، و جاروباریش خاسەو بوود، وەلێ لە بنەما یەکانگیرەو بویمن، جویر یەکانگیری پارتی و یەکێتی لە بنەمایەیل.

لە کۆتایی وت: قۆناغ جەنگ چشتیگە کە هەر لە کەلتوور کوردی دەرچگە، و کار ئیمە دەسمیەتی بوی، و وتیمن توانین کاروبار خوەدان وەڕیەو بوەین، و نەبایەس پەکەکە دەس بخەێدە ناو کار ئیوە، و بایەسە پەکەکە واز لە کورد لە سوریا بارێد و دەسنەێدەوەرڕ و ئەگەر دەس خستە ناویان دی گیچەڵەیل لە سوریا خاسەو نیەوون.