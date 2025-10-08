نێچیروان بارزانی: رەوش ئیمە دویای سەردانکردن تەهران ئاڵشت بوی و پەکەکە بازیەیلیگ کەن ئەوەسا زەرەد وە کورد رەسنێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، باس پەیوەندییەیل وەرد ئیرانەو کرد کە دویای سەردانکردن دویایینی ئەرا تەهران ئاڵشتەو بوی، لە وەختیگ هوشداری دا کە پەکەکە بازیەیلیگ کەن ئەوەسا زەرەد وە کورد رەسنن.

بارزانی لە دانیشتن گفتوگۆ لەناو دیدار خوەرھەڵات ناوڕاس میری لە هەولێر وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: دوو ری وەگەرد ئیرانەو هەس، یەکەمین چوینکە ئیران هاوسای ئیمەس، و سنووریگ دویرودرویژ وەگەردیا دیریمن و قەت نەخوازیمنە پەیوەندیمان وەگەردی بشیوێد، و لە خود وەختەگە، ئیمە سەرچەوەیگ ئەرا ئیران نییمن، و نیەخوازیمن هیچ دوژمنایەتییگ وەگەرد هیچ دەوڵەتیگ هاوسا لەبان زەوی هەرێم کوردستان بوود، یە سیاسەت ئیمەس، ئیمە خوازیمن کارا بویمن لە پرس ئاشتی لە ناوچەگە، نەک بەشیگ لە کێشە و قەیرانەیل.

وتیش: ئیران و هەرێم کوردستان لە لایەن ئابووری بازرگانی لەناوەینیان وەڕیژەی 11 مليار دۆلار، و پارەکە دویای چگنم ئەرا ئیران، لاپەڕەی نوویگ لە پەیوەندییەیل ناوەین هەرێم و تەرخان واز کریا،و سەرۆک ئیران ئەرا هەرێم کوردستان هات، و دوینم دەرئەنجامیل ئی باوەتە فرە ئەرێنی بوی لە پەیوەندیەیل ناوەین ئیمە و ئیران.

بارزانی دووارە دووپات کرد کە ئیران دەوڵەتەیگ گرنگە، و ئارەزوو دیریمن ئی پەیوەندیە زیاتر گەشە وەپی بیەیمن، دیاری کرد کە کوردستان قەت نیەوودە سەرچەوەیگ هەڕەشە ئەرا کۆمار ئیسلامی ئیران، کە ئیران لە وەختە سەختیەیل دەسمیەتی ئیران دا، و هاوسایگ گرنگە، و نووڕم کە دویای ئەو سەردانە کە ئەرا ئیران ئەنجامی دام، و لەناوی چەوم کەفتە سەید خامەنەئی، شیوەی پەیوەندیەیل وەرود خاستر ئاڵشت بوین.

لەباوەت پەیوەندیەیل وەگەرد تورکیا، سەروک نێچیروان بارزانی دیاری کرد کە پەیوەندییەیل فرە دووسانە وەکەرۆ تورکیا دیریمن لەلایەن ئابوری و سیاسییش، و پەیوەندی جیاوازیگ فرە گرنگ هەس، و هەرێم کوردستان وەردەوام بوود لە مقیەتیکردن ئی پەیوەندیە.

بارزانی باس پرس ئاشتی کرد کە وت: هەرچەگ ناوی بنەنر من دوینن دویای چەوپیکەفتنم وەرد سەرۆک تورکیا، هەست کەم ئەنقەرە فرە جدییە لەی پرسە، هەرچەن یەواشیش بوود، کە بڕیاریگ هەس ئەرا رەسین وە ئەنجام، و بایەسە سەیر داشتویمن، کە گبچەڵیگ وە شەو و رووژیگ چارەسەر نیەکریەێد، و ئی گیچەڵە بە چەن ساڵیگە هەس.

دیاری کرد کە چەن گامیگ هەس بایەسە پەکەکە بنەێد، و نەبایەس لایەن وەرانەور چەوەڕی بکەێد تا بنووڕێد چە بکەێد، کە ئی نووڕینە هەڵەس و وە ئەنجام نیەڕەسێد.

بارزانی وتیش: رۆڵ هەرێم کوردستان لەی باوەتە کار دەسمیەتیە، و ئەوەیش لە ئەنقەرە وتیمنە، و قسیە وەگەرد یانەیش کردیمن لەبان ئەو رۆلە کە رانیمن، و هەناێ رەسینە گام وازهاوردن لە چەک، داوای دەسمیەتی لەلیمان کردن، و ئیمەیش ئەوەگ وەپیمان کریا دەسمیەتی دایمن، و دوينم کە ئی دەرفەتە میژوویە و نەبایەس کورد لە دەس بەێدەی.

وتیش: قسەیەی سەرۆک ئۆجەلان ئاشکراس، و ئەگەر پەکەکە ئی کارەیلە جیوەجی نەکەێد، بیئومیدی ئەرا خود سەرۆک ئۆجەلانیش دروس بوود، و دوینیمن هەناێ کارەگە رەسیە جیوەجیکردن، پەکەکە داوای ئۆجەلان جیوەجی نیەکەێد، ئی کارە زەرەد وە گەل کورد رەسنێد، و قسەی من ئەوەس کە بایەسە برایەیلمان ئی پرسە وە جدییگ گەورەتر بگرن تا وە ئەنجام بڕەسێد.