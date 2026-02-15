نێچیروان بارزانی: رۆڵ كوردستان دەسمیەتی دا لە چارەکردن کێشەیل سوریا

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، شەو شەممە، دووپات کرد کە رۆڵ هەرێم کوردستان دەسمیەتی دا لە چارەکردن کێشەیل سوریا، و باس ئومیدی کرد وە جیوەجیکردن رێککەفتن ناوەین دیمەشق و هەسەدە.

نێچیرڤان بارزانی لە قسەیلی ئەرا رووژنامەنویسەیل لە پەراویز کۆنفرانس میونشن وت: رۆڵ هەرێم كوردستان وەشیوەی گشتی رۆڵیگ دەسمیەتیدەر بوی لە چارەکردن کێشەیل لە سوریا، و توانیمان بویشیمن لە دەرئەنجام رێککەفتنیگ ناوەین دوو لایەن هەس، و ئومید ئیمە لەی وەختە خوەی جیوەجیکردن ئی رێککەفتنەسە.

هەمیش باس رۆڵ پشتگیریکەر دەوڵەتەیل ئەوروپا کە خوازن ئارامی لە ناوچەگە وەشیوەی گشتی بگرێدەو وەتایبەت لە سوریا و عراق.

نێچیرڤان بارزانی دووپاتیش کرد کە خوەی و سەرۆک مەسعود بارزانی گشت تەقەلایگ دان ئەرا پشتگیریکردن رۆژاڤا، و فرەیش خوەشاڵن وە کۆتایی جەنگ، و ئومید دیرن رێککەفتن جیوەجی بکریەێد تا ئارامی گشتگیر بوود و وڵات وەرەو نوا بچوود.

وتیش: چەوی وە مەزڵوم عەبدی سەرۆک هەسەدە نەکەفتیە، وەلێ وتیش: گردەوبوینەیل کۆنفرانس میونشن تا ئمڕوو دووشەممەیش وەردەوامە، و شایەت دویای ئەوە بوینێدەی.