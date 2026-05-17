‏نێچیروان بارزانی پیرۆزبایی لە پاڵەوان کورد "نامۆ فازڵ" کەێد وە بوونەی سەرکەفتنی لە هونەرە وەرگرییە تێکڵایەیل

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، پیرۆزبایی لە پاڵەوانیەتی ناودەوڵەتی، گەنج کورد "نامۆ فازڵ" کرد،

‏وە بوونەی وەدەسهاوردن سەرکەفتن گەپیگ لە وەرزش هونەرە وەرگیریە تێکڵایەیل (MMA) لە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا، و هیوای سەرکەفتن و بەردەوامیی زیاتر ئەرای خواست.

‏پاڵەوان "نامۆ فازڵ" ئمڕوو یەکشەممە، سەرکەفتنیگ مێژوویی دەنگنەدەر لە ئەمریکا توومارکرد، دویای ئەوەگ وە لێدان کوشندە (الضربة القاضية) لە رکابەر ئەمریکییەگەی "جەیک بۆبیان" بردەو، لەو رویوەروی مێژووییە کە ئەرا کێش ناوەراس لە شار لۆس ئەنجلۆس وەڕیوەچوود.

‏وەو سەرکەفتنە، نامۆ فازڵ توومار پیشەگەری خوەی ئەرا 10 سەرکەفتن لە وەرانوەر تەنیا یەک دۆڕان بەهێزتر کەێد، لە کاروانیگ وەرزشی کە چەن نازناو ناوخوەیی و ئەوروپی گرێدەخوەی، ئەرا ئەوەگ بەردەوام بوود لە درەوشانی جویر یەکیگ لە دیارترین بەھرەمەنەیل سەرکەفتی لە پاڵەوانێتییە ناودەوڵەتیەیل MMA.

