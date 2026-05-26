‏نێچیروان بارزانی پیرۆزبایی جەژن قوربان کەێد: هچانیگ ئارام و پڕ لە دڵنیایی و ئاسوودەیی

‏شەفەق نیوز- هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو سێشەممە، پیرۆزبایی جەژن قوربان لە موسڵمانەیل هەرێم و عراق و جەهان کرد، و ئاواتەخواز بوی ئەرا گشت کەس هچانیگ ئارام و پڕ لە دڵنیایی و ئاسوودەیی بوود.

‏بارزانی لە پیرۆزباییەگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "وە بونەی هاتن جەژن قوربان، گەرمترین پیرۆزبایی و رەنگینترین پێشکەش وە گشت موسڵمانەیل هەرێم کوردستان و عراق و جەهان کەم و لە خوداى بەرز خوازیم ئێ جەژنە بکەێدە دەسپێکیگ خێر و خوەشی، و شادی و کامەرانی ئەرا گشت کەس، و ئومێدوارم گشت کەس هچانیگ ئارام و پڕ لە دڵنیایی و ئاسوودەیی وەسەر بوەێد".

‏وتیش: "ئاواتەخوازە هچانیگ ئارام و بەختەوەرە ئەرا حاجیەیل خوەشەویست هەرێم کوردستان و لە خودای گەورە خوازیم حەج و تاعات گشت کەس قەبووڵ بکەێد، و جەژنەگەیان پیرۆز بکەێد".

‏بارزانی لە درویژەی قسەیلی وت: "با لە مانا و چەمکەیل قویڵ ئێ جەژن پیرۆزە، لە لێبوردن و پاککردن ناخ و ئاشتەوایی، دەرفەتیگ ئەرا نووکردن پەیوەندیەیلمان دروس بکەیم، و ئەرا وازکردن لاپەڕەی نوویگ پڕ لە نیاز پاک و تەبایی و ئەوین لە ژیان و کارەیل رووژانەمان".

‏لە کوتایی وت: "جەژن قوربان پیرۆز بوود ئەرا گشت کەس، و هەر ساڵ و ئێوە وە خۆشی و کامەرانی".

