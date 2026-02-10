نێچیروان بارزانی پیرووزبایی وە 59مین ساڵیاد دامەزریان یەکێتی نویسەرەیل کورد کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پیرووزبایی لە یەکێتی نویسەری کورد کرد وە بوونەی پەنجا و شەشەمین ساڵیاد دامەزریانی، و دەسخوەشی لە رۆڵ رووشنهویری و نیشتمانی وە ماوەی دەیەیل من کرد لە خزمەتکردن زوان و ناسنامەی کورد.

بارزانی لە بەیاننامەی پیرووزبایی کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەرمترین پیرووزبایی لە ناوەند گشتی و گشت ئەدیب و نویسەرەیل و رووشنهویرەیل کوردستان لە ناو و دەیشت کەم.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: یەکێتی نویسەرەیل کورد لە ماوەی زیاتر لە نیم سەدە خزمەتەیل گەورەیگ لە جویراجویر قۆناغەیل خەبات پیشکەش کرد، دووپاتیش کرد کە ئەدیبەیل قەڵغان توکمەیگ بوین ئەرا مقیەتیکردن زوان و ئاداب و ناسنامەی نەتەوەیی و نیشتمانی گەل کوردستان، وەگەرد رۆڵیان لە هوشیارکردن کۆمەڵگا.

وتیش: هەمیشە ئەدیبەیل چرای چەسپانن بەهایەیل مرۆیی و قویلەوکردن وەخشین و وەیەکەوژیان و ئەوەکە قبووڵکردن بوینە، و باس نووڕین و ئومیدی کرد کە وەردەوام بوون لە جیوەجیکردن ئەرکیگ کارا و وەرپرسانە لەی قۆناغە، و بەرهەمەیل ئەدەبییان تویەم دووسی و یەکڕزی و مقیەتیکردن دەسکەفتەیل دیموکراتی و دەستووری هەرێم کوردستان بوود.