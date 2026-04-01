نێچیروان بارزانی پیرووزبایی وە سەرکەفتن هەڵوژاردەی تووپان عراق کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، سەرکەفتن هەڵوژاردەی عراقی ئەرا کۆتاییەیل جام جەهانی 2026 وە مزگانییگ خوەش و دەسکەفتیگ میژوویی باسی کرد، و دووپات کرد کە مدوویگ شانازییە ئەرا گشت عراقییەیل.

و بارزانی لە بەیاننامەیگ پیرووزبایی وت: وەبوونەی سەرکەفتن هەڵوژاردەی عراقی ئەرا مۆندیال لە مەکسیک، دویای سەرکەفتنی لەبان هەڵوژاردەی بۆلیڤیا وە دوو گۆڵ وەرانوەر وە گۆڵیگ، گەرمترین پیرووزبایی پیشکەش وە گشت رووڵەیل گەل عراقی، و وەرزشوانەیل و بازیزانەیل هەڵوژاردەگە کەم.

وتیش: دەسکەفتە کە دویای چەوڕیکردنیگ ئەرا ماوەی (40) ساڵ وەدەس هات، مزگانییگ خوەشە و مدوو شانازییە ئەرا گشت عراقییەیل. دەس نەمە بان دەس گشت ئەندامەیل هەڵوژاردەگە کە وە مدوو تەقەلا و دڵسووزییان، خەون سەرکەفتن ئەرا مۆندیال کردنە راسییگ".

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: "ئومید وەردەوامی سەرکەفتن ئەرا هەڵوژاردەی عراقی لە مۆندیال خوازم، و هیوادارم کە ئی سەرکەفتنە بوودە هاندەریگ ئەرا زیاتر لە تەبایی و خوەشییەیل ئەرا گشت لایگ".