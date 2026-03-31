نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە هەردوگ حزب شیوعی عراقی و کوردستانی وەبوونەی یاد دامەزرانیان کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، سێشەممە، پیرووزبایی لە هەردوگ حزب شیوعی عراقی و کوردستانی وەبوونەی یاد دامەزرانیان کرد، و دووپات لە گرنگی قایمکردن یەکڕزی لەی قۆناغە کرد.

بارزانی لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەبوونەی یاد دامەزریان هەردوگ حزب شیوعی عراقی و کوردستانی، کە هاوەختە وەگەرد ئمڕوو (31 ئازار)، گەرمترین پیرووزبایی پێشکەش وە سەرکردایەتی و ئەندامەیل و لایەنگرەیل هەردوگ حزبەگە لە عراق و هەرێم کوردستان کەم، و ئومید وەردەوامی و سەرکەفتن ئەرايان خوازم".

وتیش: لەی یادە، وە رێز و پیزانینەو نووڕیمنە میژوو پڕ لە خەبات و قوربانیداین هەردوگ حزبەگە و رۆڵ نیشتمانی دیاریان لە بزووتنەوەی سیاسی و تویشهاتن چەوسانن، و سڵاو رەوانەی گیان گشت ئەو تێکۆشەرە دێرینەیلە کەیمن کە ژیان خوەیان ئەرا ئازادی و خزمەتکردن گەل و نیشتمان پیشکەش کردن.

بارزانی دووپاتیش کرد کەقایمکردن یەکڕزی و کار هاوبەش لەناوەین گشت لایەنە سیاسییەیل، لەی قۆناغە، هووکار بنەڕەتییە ئەرا مقیەتیکردن ئارامی و وەدەسهاوردن ئایندەیگ خاستر ئەرا وڵاتەگەمان.

نێچیروان بارزانی، کۆتایی وە بەیاننامەگەی هاورد و وت: سڵاو ئەرا گیان پاک شەهیدەیل حزب شیوعی و گشت شەهیدەیل کوردستان.