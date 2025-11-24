نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە قونسوڵ نوو ئوردن کەێد و باس پەیوەندییەیل دووانی کەێد

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، پیرووزبایی لە زیاد بتارسە قونسوڵ نوو ئوردن لە هەرێم کوردستان کرد، و وەگەردی باس پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل دووانی ناوەین هەولێر و عەمان کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل میژوویی ناوەین هەرێم کوردستان و شانشین ئوردنی هاشمی کریا.

وەگورەی بەیاننامەگە، هەردوگ لایەن دووپات لە ئارەزوو هاوبەش کردن ئەرا پاڵپشتیکردن ئی پەیوەندییەیلە و گەشەپیدان هاوکاری هاوبەش لە جویراجویر چینەیل.

هەمیش هەڵوژاردن پەرلەمان عراق و رەوشەیل گشتی لە عراق باسەیل ناو ئەو دیدارە بوین.