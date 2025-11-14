نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە سلێمانی کەێد وەبوونەی 241مین ساڵیاد دامەزریانی

شەفق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعەر پیرووزبایی کرد وەبوونەی 241مین ساڵیاد دامەزریان شار سلێمانی.

بارزانی لە پۆستیگ لەبان فەیسبووک نویسان: لە 241مین ساڵیاد دامەزریانی، وە گەرمی پیرووزبایی لە شار خەبات و فیداکاری، شار سلێمانی خۆشەویست، پایتەخت رووشنهویری، ناوەند ئەدەب و هونەر، و گشت خەڵک ئازیزی کەم.

وتیش: سلێمانی ناویگ دیارە لە میژوو کەلتور و سیاسی ئیمە، هەمیشە جی شانازی گەل کوردە، وتیش: ئەرا خوەی و گشت خەڵک کوردستان ئومید وەردەوامی پیشکەفتن و گەشەکردن و ئەوزەڵکردن و ئاشتی دیرم.

دویەکە پەنجشەممە، لە شار سلێمانی، دەسکریا چالاکیەیل ئاهەنگ وە 241 ساڵیاد دامەزریان شارەگە، کە بڕیگ چالاکی هونەری و رووشەنهویری و کەلتووری ئەنجام دریا کە نشان قویلی میژوو شارستانی و کەلتووریی دەن.

جی باسە کە شار سلێمانی لە ساڵ 1784 وەبان دەس شازادە ئیبراهیم پاشای بابان دامەزریا، تا باڵ وەختەو بوودە ناوەندیگ گرنگ ئەرا کەلتور و ئەدەب و سیاسەت لە هەرێم کوردستان و عراق، و میلکانیگ ئەرا شمارەی گەورەیگ لەو هویرمەن و شاعر و هونەرمەنیلە کە ژیان رووشنهویری لە ناوچەگە دەوڵەمەن کردن.