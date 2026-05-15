نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە زەیدی کەێد: ئومید خوازیمن کابینە نووەگە قۆناغیگ لە ئارامی و وەرەونواچگن لە عراق دامەزرنێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، رووژ جومعە، پیرووزبایی لە عەلی زەیدی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراق فیدڕاڵی کرد، وەبوونەی وەدەسهاوردن متمانەی ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی و دەسەوکاربوین کابینە وەزارییەگەی لە ئەرکەیلی.

لەی باوەتەو، سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ، ئومید خوەی نشان دا ئەرا ئەوە کە وەرگردن ئی کابینە ئەرا ئەرکەیلی سەرەتایگ بوود ئەرا قۆناغیگ نوو لە ئارامی و وەرەونواچگن ئەرا گشت عراق، وە نووەوکردن هەڵوێست هەرێم کوردستان وە ئامادەیی تەواو ئەرا کار هاوبەش وەگەرد حکومەت فیدڕاڵی لەبان بنەمای دەستوور و هاوبەشی راسگانی و هاوسەنگی، وە ئامانج چارەسەرکردن گشت کێشە هەڵپەسیریاگەیل و مسۆگەربوین و مقیەتیکردن مافە دەستوورییەیل ئەرا گشت پێکهاتەیل.

دووپاتیش کرد کە عراق وڵاتیگ دەوڵەمەنە و خاوەن توانایەیلیگ گەورەس، و عراقییەیل وە گشت پێکهاتەیلیانەو شایستەی ژیانیگ شایستە و خزمەتگوزارییەیل خاستر و ئاسایش و ئارامی هەمیشەیین، وە دڵنیایی نشان دا کە وە هەوڵەیل گشت لایەنەیل و وە گیان وەرپرسیاریەتی و تەبایی و هاوکاری نیشتمانی، تۊەنیمن وەرەو بانانیگ خاستر بچیمن و وەیەکەو نواگیریکردن گشت کێشە و ئاڵنگارییەیل کەیمن.

ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی، دۊکە پەنجشەممە، دەنگ لەبان داین متمانە ئەرا حکومەت زەیدی و کارنامە وەزارییەگەی دا، کە دەنگ لەبان 14 وەزیر دا، لە وەختیگ دەنگداین لەبان 9 وەزارەت ترەک خستە دۊای پشوو جەژن قوربان لە ئەنجام ناکۆکییە سیاسییەیل، و هوشداری ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکی لە بەشداریکردن باڵە چەکدارەیل لە کابینەی وەزاری نوو.