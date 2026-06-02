نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە باراک کەێد ئەرا دیاریکردنی جۊر نۊنەر سەرۆکایەتی تایبەت ئەرا عراق

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پیرووزبایی لە باڵیۆز ئەمریکا تۆم باراک کرد، ئەرا دیاریکردنی وەجۊر نۊنەر سەرۆکایەتی تایبەت ئەرا عراق.

بارزانی لە تویتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدۊاچگنی کرد وت: پیرووزبایی لە باڵیۆز تۆم باراک کەیمن ئەرا دیاریکردنی جۊر نۊنەر سەرۆکایەتی تایبەت ئەرا عراق، و چەوەڕی سەرکردایەتییەگەی کەیمن لە وەهیزکردن پەیوەندییەیل لەناوەین عراق و کوردستان و ویلایەتە یەکگرتگەیل، و دەسمیەتیدان لە چارەسەرکردن ئەو ئاستەنگەیلە کە رۊوەڕۊی وڵاتەگە بوون.

بارزانی وتیش: ئومید گشت سەرکەفتنیگ لەی رۆڵ گرنگە ئەرای خوازیمن، و ئیمە باوەڕ دیریمن کە تەقەلايەیلی بەشداری کەن لە وەدیهاوردن ئارامی و هاوکاری زیاتر.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، پیرەکە یەکشەممە، راگەیان لە دیاریکردن تۆم باراک باڵیۆز ویلایەتە یەکگرتگەیل لە تورکیا وەجۊر نۊنەر سەرۆکایەتی تایبەت ئەرا عراق و سووریا، وەگەرد هیشتن پۆستەگەی وەجۊر باڵیۆز لە ئەنقەرە، و دووپات کرد کە ئەرکە نووگە لە چوارچیوەی وەهیزکردن هاوکاری ستراتیژی وەگەرد هەردوگ حکومەت بەغداد و دیمەشق تێد.