نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە کاکەییەیل کەێد وەبوونەی جەژن "قەوڵتاس"

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پیرووزبایی لە کاکەییەیل کرد وەبوونەی جەژن "قەوڵتاس"، دووپاتیش کرد کە هەرێم هەر جویر پەناگەیگ ئارام مینێد ئەرا وەیەکەوژیان گشت پیکاتەیل.

بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: وەبوونەی هاتن جەژن سێ شەوەی یاران (قەوڵتاس)، گەرمترین پیرووزبایی لە گشت خوەشک و برایەیل کاکەیی (يارسان) لە هەرێم کوردستان و عراق و گشت جیهان کەم، و ئومید جەژنیگ ئارام پڕ لە شادی خوەشی ئەرایان خوازم.

وتیش: هاوڵاتیەیل کاکەییمان، جویر ئەندامیگ رەسەن و بەشیگ دێرین لە پیکاتەیل ئی نیشتمانە، هەمیشە نموونەی پرشنگدار بوینە ئەرا وەخشین، و دووسی ئاشتی، و نیشتمانپەروەری، و وە درویژایی میژوو، لەبان ئەو سەختیەیلە و رەوشەیل سەخت، مقیەتی لە ناسنامە و ئاسن و کەلتور خوەیان کردن، و قوربانیەیل گەورەیگ پیشکەش کردن ئەرا وەرگریکردن لە کوردستان.

دیاری کرد کە وەی بوونە، ئەرا گشت هاوڵاتیەیل کاکەییمان لە هەرێم کوردستان کەیمن، کە هەر کوردستان جویر هەمیشە، پەناگەیگ مینێد ئەرا وەیەکەوژیان و چەتریگ گشت پیکاتەیل گردەو کەێد، و هەر وەردەوام بویمن لە پاڵپشتیکردن مافەیلیان و مقیەتیکردن تایبەتمەنی ئاینی و کۆمەڵایەتییان.