نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە یانەی دهۆک کەێد وەبوونەی هەڵوژاردن جەماوەری جویر خاسترین جیهانی

شەفەق نيوز- دهۆك

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پیرووزبایی فەرمی لە ستێزک و جیگر و ئەندامەیل دەسەی وەڕیەوبردن و جەماوەر یانەی وەرزشی زاخۆ کرد وەبوونەی هەڵوژاردن جەماوەر یانەگە وەلایەن فیفا جویر خاسترین و فرەترین جەماوەر کاریگەر لە ئاست جیهان.

لە پەیام پیرووزباییەگە وت: وە گەرمی پیرووزبایی لە ئەوە کەم ئەرا ئی دەسکەفت جیهانیە، کە هەر تەنیا سەرکەفتن ئەرا یانەی زاخۆ نییە، بەڵکم شانازیە ئەرا گشت جویلەی وەرزشی لە هەرێم کوردستان و عراق، کە بازیگای خوەدان کردینە تابلۆیگ هونەری رەنگین لە مۆڕاڵ و شیوەی شارستانیدان لە هاندان، و پەیام ئاشتی و دووسی و دووسداشتن ژیان گەل کوردستان ئەرا جیهان رەسانین.

پەیامەگە وتیش: دڵسووزی و وەفاداری خەڵک بەڕێز زاخۆ ئەرا یانەی خوەیان نموونەیگە وەشوینی کەفیەێد، وەگەرد ئارەزوو ئەوە کە هەمیشە لە پیشەنگی بوین و پاڵپشتیگ هازدار بوین ئەرا گەشەپیدان وەرزشی و بەرزکردن ناو کوردستان، جاریگ ترەک پیرووزبایی لە ئیوە کەم و هەمیشە ئومید سەربەرزی و سەرکەفتن ئەرادان خوازم.

هاندەریل یانەی زاخۆ سەرکەفتن وە هەلات فیفا ئەرا خاسترین هاندەر ئەرا ساڵ 2025، ئەرا کردەوەی مرۆییان وە بەشەوکردن هەزاران وەیلکان ئەرا بیمارەیل وەرجە بازی تیمیان وەرانوەر یانەی سنوور لە خول ئەسارەیل عراق.

ئی سەرکەفتنە ئەرا کردوە جیاوازەیل جەماوەر یانەگە هات، کە رێز فراوانیگ ناوخوەیی و جیهانی وەرگرد کە وەیەوە وەبان ئەو جەماوەرەیل لەو دەوڵەتەیل سەرکەفت.