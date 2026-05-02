نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە "ئامەد سپۆر" کەێد وە بوونەی سەرکەفتنە میژووییەگەی ئەرا خول نایاب تورکی

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئیوارەی شەممە، پیرووزبایی لە یانەی ئامەد سپۆر کرد وە بوونەی سەرکەفتنی ئەرا یەکەمین جار لە میژووی ئەرا خول نایاب تورکی، و دەسکەفتەگە وە سەرچەوەیگ خوەشی گەورە ئەرا جەماوەر یانەگە هەژمار کرد.

بارزانی لە بەیاننامەیگ وت: "وە گەرمی و لە دڵەو پیرووزبایی لە یانەی ئامەد سپۆر کەم وە بوونەی سەرکەفتنی ئەرا خول نایاب، هەرلیوا ئی سەرکەفتنە لە گشت پاڵپشت و هاندەرەیل ئامەد سپۆر پیرووز کەم".

وتیش: "ئی سەرکەفتنە فرە دڵشادمان کرد، و ئومیدخوازیمن هەمیشە سەرکەفتن وەدەس بارێد و نوێنەرایەتی شار ئامەد (دیاربەکر) وە خاسترین شیوە بکەێد".

یانەی ئامەد سپۆر، کە کەفێدە دیاربەکر لە باشوور تورکیا، سەرکەفتنی ئەرا خول نایاب تورکی مسۆگەر کرد دۊای کردووم 74 خاڵ لە 38 بازی لە خول پلە یەک.

شارەیل لە كوردستان تورکیا و ناوچەیلیگ ترەک ئاهەنگەیل جەماوەری وەخوەیان دین دۊای راگەیانن سەرکەفتنەگە، لە وەختیگ کە یانەی ئەرزڕۆم سپۆر یاوەری ئامەد سپۆر کەێد ئەرا خول رووناکی لە وەرز ئایندە.

وەیەیش یانەگە لە وەرز ئایندە رۊوەڕۊ یانەیلیگ گەورە بوودەو، لەناویان گەڵاتە سەرای و فەنەرباخچە و بێشکتاش.