نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە ئەکادیمییگ کورد کەێد ئەرا وەرگردن مەدالیای پۆشکین رووسی

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕو چوارشەممە، نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان پیرووزبایی لە پرۆفیسۆر رەشاد میران، ئەکادیمی کورد کرد وەبوونەی وەرگردن میدالیای پۆشکین رووسی.

لە بەیاننامەی پیرووزبایی سەرۆک بارزانی وت: "دویەکە لە مەراسیمیگ تایبەت کە وەبوونەی رووژ یەکگرتگیی نیشتمانی رووسیا لە کرێملین وەڕیەو چگ، کە لەلایەن ڤلادیمێر پوتین سەرۆک رووسیا پیشکەشکریا، گەرمترین پیرووزبایی خوەم لە پرۆفیسۆر میران کەم وەبوونەی وەرگردن مەدالیای دەوڵەتی پۆشکین رووسیا".

وتیش: کار و تەقەلایەیل پرۆفیسۆر دکتۆر ڕەشاد میران، کۆمەڵناس و ئێتنۆگرافیای کورد، جی دەسخوەشییە ئەرا بەشدارییەیلی لە پتەوکردن پەیوەندییەیل رووسیا و کورد، وەتایبەتی لە بوارەیل ڕووشنهویری، زوان، ئەدەب و میژوو، ئومید سەرکەفتن وەردەوامی خوازیمن.

رووژ سێشەممە، ڤلادیمێر پوتین، سەرۆک رووسیا، مەدالیای پوشکین وە پرۆفیسۆر رەشاد میران، ئەکادیمیست کورد، جویر رێزلێنانیگ ئەرا بەشدارییەیلی لە بوار ڕووشنهویری، هونەر و زانستە مرۆییەیل پیشکەش کرد.

رسوومەیل فەرمی لە کۆشک کرێملین لە مۆسکۆ وەڕیەو چگن، کە وەگەرد ئاهەنگەیل رووژ یەکگرتگیی نیشتمانی رووسیا هات، پوتین ئەو مەدالیا پیشکەش وە پرۆفیسۆر میران کرد، وەیەوە بویە یەکەم کورد کە لە ساڵ ١٩٩٩ەو ئی خەڵات وەناوبانگە وەربگرێد.

وەی بوونە سەرۆک رووسیا داوا کرد دەرفەتەیل فێربوون زوان رووسی لە کوردستان فراوانتر بکرێد، وە ئامانج پتەوکردن پەیوەندییە کولتووری و زوانیەیل ناوەین هەردوگ گەل.

لەلای خوەییش، پرۆفیسۆر میران دووپات لە پەیوەندییە میژوویی و کولتوورییە قویلەیل ناوەین کوردستان و رووسیا کرد و راگەیان کە جویر ئێتنۆگرافەریگ هەمیشە داکۆکیکاریگ هازدار هاوکاریی کولتووری ناوەین هەردوگلا بویە.

هەرلیوا، یەکێتیی نویسەرەیل کوردستان – لق هەولێر پیرووزبایی وەرگردن لە پرۆفیسۆر رەشاد میران کرد، بە دەسکەفتیگ وەرچەو ئەرا رووشنهویرەیل کورد زانست.