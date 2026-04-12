نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە پاتریاک "مار پۆلس سێیەم نۆنا" کەێد: کوردستان جویر پەناگەی ئارام ئەرا پێکهاتەیل میننێدەو

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیرووزبایی وەبوونەی هەڵوژاردن مەتران ئیمیل شەمعوون نۆنا جویر پاتریاک ئەرا کڵێسای کلدانی کرد، و ئومید سەرکەفتن لە جیوەجیکردن ئەرکەیل کارەجەی ئەرای خوازێد.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەی پیرووزباییەگە وت: "بەڕێزیان کەسایەتییگ ئایینی دیارە و ئەزموونیگ رووحی و مرۆیی دەوڵەمەن دیرێد"، وە نیشاندان ئومید خوەی لەبان ئەوە کە هەڵوژاردنی بوودە "دەروازەی خێریگ ئەرا چەسپانن بەهایەیل وەخشین و وەیەکەوژیان ئاشتییانە و قەبووڵکردن وەرانوەر لەناوەین گشت پێکهاتەیل".

و لەی بوونەو، سەرۆک دووارە دووپات کرد لەبان ئەوە کە هەرێم کوردستان هەر جۊر ئەوەگ هەمیشە بویە "پەناگەیگ ئارام ئەرا گشت پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەیل" مینێدەو، وە دووپاتکردن لەبان وەردەوامبوین لە پاڵپشتی تەواو ئەرا هاووڵاتییە مەسیحییەیل لە مقیەتیکردن مافەیل و ناسنامە و میژوو دێرینەیان لە هەرێم کوردستان و عراق.

ئەمینداریەتی نهێنی "سینۆدس" مەترانەیل کڵێسای کلدانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، راگەیان لە هەڵوژاردن مەتران ئیمیل شەمعوون نۆنا جویر پاتریاک ئەرا کڵێسای کلدانی لە عراق و جەهان، لەجیای پاتریاک دەسلەکارکیش لویس روفائیل ساکۆ.

هەڵوژاردن پاتریاک نوو دویای دەسلەکارکیشان پاتریاک ساکۆ لە ئازار گوزەشتە هات ئەرا تەرخانبوین ئەرا نماز و نووسین دویای 13 ساڵ لە خزمەت.