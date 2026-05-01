نێچیروان بارزانی پیرووزبایی جەژن جەهانی کراکارەیل کەێد و دووپات لەبان مقیەتیکردن مافە یاساییەیلیان کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو جومعە، پیرووزبایی پیشکەش وە گشت کراکارەیل كوردستان و عراق و جەهان، و سەندیکا و ریخریاگەیلیان کرد وە بوونەی یەکەم لە ئایار، رووژ جەهانی کراکارەیل، و رەنج و تەقەلا و رۆڵ کارایان" لە رێڕەو ئاوەدانکردن و گەشەپیدان لە وڵاتەگە وە بەرز نرخانن.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ وەي بوونە، دووپات لەبان پاڵپشتی تەواو خوەی ئەرا مافەیل کرتکارەیل و داواکارییە رەوایەیلیان دووارەو کرد، و لەبان گرنگی پابەندبوین تەواو وە یاسای کار، و دابینکردن ژینگەیگ ئارام و دادپەروەر ئەرا کار کە سەربەرزی و مافەیل گشت کراکاریگ مسۆگەر بکەێد، و ژیان و بژیوییگ شایستە ئەرایان دەسەوەر بکەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: "سڵاو لە گیان ئەو کراکارەیلە کەیمن کە ژیانیان لە ماوەی کارکردن لەدەس دانە"، وە داواکردن لە لایەنە پەیوەندیدارەیل ئەرا هەڵسگان وە وەرپرسیاریەتییە تەواوەیلیان لە چەودیاریکردن و پاڵپشتیکردن خیزانەیل و کەسوکاریان، و پێشکەشکردن گشت پاڵپشتییگ خوازیاگ ئەرایان.