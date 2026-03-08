نێچیروان بارزانی پرسەی ئەندامیگ ئاسایش کەێد کە وە گورزیگ وەبان هەولێر کوشیاس

2026-03-08T11:13:28+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، هاوخەمیی وەگەرد کەسوکار و هاوڕیەیل ئەو ئەندام ئاسایشە نشان دا کە دویەشەو وە گورزیگ وەبان فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر گیانی لەدەسدا.

بارزانی لە پرسەنامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەرمترین و قویلترین سەرەخوەشی لە خیزان و هاوڕەیەیل شەهید (وڵات تاهر)، ئەندام ئاسایش لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر کەم، و هاوخەمی دڵسووزانە وەگەرد ئیوە لەی پرسەی زیاندارە دیرم.

وتیش: وڵات مەوقەی جیوەجیکردن ئەرک مقیەتیکردن ئاسایش نیشتمانی شەهید بوی، ئەوەیش لە ئەنجام پەلاماریگ تیرۆری غەدرکار و ستەمکار کە هەرێم کوردستان کردە ئامانج، لە خودای گەورە خوازم ئی شەهیدە بخەێدە وەر بەزەیی و وەخشین فراوانی، و سەبووری دڵ باوان و کەسوکارەیلی بەێد، و ئومید خاسەوبوین گشت زەخمدارەیل خوازم.

  دویەشەو شەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەندامیگ ئاسایش لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر وە پەلامار درۆنیگ گیانی لەدەسدا.

 

