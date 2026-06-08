‏نێچیروان بارزانی پرسەی مردن رووژنامەنویس "هەڵکەوت عەزیز" کەێد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو دووشەممە، پرسە و چام خوەی ئەرا کووچ دویایی رووژنامەنویس "هەڵکەوت عەزیز" کرد، کە لە رویداویگ هاتوچوو مەوقەی چگن وەرەو پارێزگای بەسرە لە باشوور عراق گیان لەدەسدا.

‏ بارزانی لە پەیامیگ پرسەنامە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پرسە و سەرەخوەشی قویل خوەم ئاراستەی خانەوادە و هاوکارەیل رووژنامەنویس و وەرپرس نویسینگەی تووڕ میدیایی (رووداو) لە بەغدا هەڵکەوت عەزیز کەم، کە وە مدوو رویداویگ دڵتەزن هاتوچوو کووچ دویاییکرد".

‏ وتیش: " هەڵکەوت عەزیز، رووژنامەنویسیگ وەتوانا، دڵسوز و گورج بوی، خزمەت گەورەیگ لە مژار راگەیانن پێشکەش کرد، لەخودای گەورە داواکارم روح پاکی وە بەەیی خوەی شادبکەێد و جیگەی بەهەشت بوود، و سەبووری و ئارامی وە گشت لایگ بوەخشێد".

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوو لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەر مردن پەیامنێر ئاژانس کەناڵ "رویداو" خەوەری کوردی "هەڵکەوت عەزیز" راگەیان وە مدوو رویداو هاتوچوو کە رویوەروی بویە لەبان ری ناوەین بەغدا و بەسرە لە سنوور پارێزگای دیوانیە ناوڕاس وڵاتەگە.

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