نێچیروان بارزانی ئەرا ماکرۆن دووپات کەێد لە گرنگی نواگیریکردن فراوانبوین جەنگ

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، ئەرا ئیمانۆئێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسا دووپات کرد لە گرنگی نواگیریکردن فراوانبوین شوینەیل جەنگەگە و خەسەوکردن تەقەلایەیل دیبلۆماسی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی پەیوەندی تەلەفۆنی لە ئیمانۆئێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسا وەرگرد، و هەردوگ لایەن باس رەوشەیل ناوچەگە و کاریگەریەیل جەنگ کردن، و باس نیگەرانی قویلیان وەرانەور رخباریەیل زیایبوین جەنگ، و هاوڕا بوین لە گرنگی خەسەوکردن تەقەلایەیل ناودەوڵەتی ئەرا ریگریکردن لە فراوانبوین شوینەیل جەنگەگە وەشیوەیگ گەورەتر، وەشیوەیگ گلەوخواردن ئاسایش و ئارامی ئەرا گەلەیل ناوچەگە مسۆگەر بکەێد.

بەیاننامەگە وتیش: لەناو ئەو پەیوەندییە، باس پەیوەندییەیل فەرەنسا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان و وەردەوامی هاوکاری هاوبەش کریا.

هەردوگ لایەن دووپات کردن لە پاڵپشتیکردن ئەو پەیوەندییەیل دووسانە ناوەینیان، کە میژوو دویرودرویژیگ لە هاوکاری و هەماهەنگی لە جویراجویر چینەیل دیرێد.

بارزانی سوپاس ئەو رۆڵ دێرینە ئەرا ماکرۆن و فەرەنسا کرد لە پشتگیریکردن وەردەوام ئەرا هەرێم کوردستان و عراق، وەتایبەت تەقەلایەیل دیبلۆماسی ئەرا دویرخستن ناوچەگە لە رخباریەیل جەنگ و گرژی.