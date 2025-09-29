نێچیروان بارزانی ئەرا شاندیگ مەسیحی دووپات لە ئازادیەیل و وەیەکەوژیان کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، ئەرا پیرووزی پاتریارک مار ئاوا، پاتریارک کلیسای خوەرهەڵاتی ئاشووری، و شمارەیگ لە قەشەیل کلیسا لە کوردستان و عراق و جیهان، دووپات لە گرنگی ئازادیەیل و وەیەکەوژیان ناوەین پیکاتەیل کرد.

لەو دیدارە باس رەوشەیل کلیسای خوەرهەڵاتی ئاشووری و لایەنگریەیلی لە هەرێم کوردستان و عراق و جیهان کریا، و دووپات لەبان رەوشەیل پیکاتەیل، و ئازادیەیل، وەتایبەت ئازادی ئاین لە کوردستان و عراق کریا.

نویسنگەی بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پیرووزی پاتریارک مار ئاوا لای کارەیل کۆنفرانس تایبەت وە مین ساڵیاد کۆمەڵەی نيقيە کرد، کە لە ماوەی سێ رووژ گوزەشتە هەولێر میوانداریی کرد.

شمارەیگ لە قەشەیل باس رەوشەیل کلیسایلیان لە دەوڵەتەیل جیهان کردن، و ئافەرین لە وەیەکەوژیان و قبوڵکردن وەرانوەری و ئارامی و ئاسایش لە هەرێم کوردستان کردن.

لەلای خوەییش، نێچیروان بارزانی باس خوەشاڵیی وە چالاکیەیل کلیسای خوەرهەڵاتی ئاشووری لە هەولێر کرد، و سوپاس پیشکەش کرد ئەرا تەقەلایەیل ساڵانەی کلیسا لە چوارچیوەی بەرنامەیلی، وە هاوردن بڕیگ لە گەنجەیلیان ئەرا کوردستان تا وڵاتەگە و کەلتوری بناسن.

بارزانی دووارە دووپات کرد کە هەرێم کوردستان شانازی وە کەلتور وەیەکەوژیان و وەخشین و ئەوەکە قبووڵکردن ناوەین پیکاتەیل کەێد، و هەر مینێد وە مقیەتیکەر مافەیل و ئازادیەیل گشتی.

لە دیدارەگە برسی باس کریا لەبان رەوش پیکاتەیل و ژیانیان لە هەرێم کوردستان و عراق، کە رەهندیگ ترەک وە گردەوبوینە بەخشێد.