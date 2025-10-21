نێچیروان بارزانی ئەرا شاندیگ سەربازی پایەبەرز: هیمان پاڵپشتی و پشتگیری هاوپەیمان ناودەوڵەتی خوازیمن

2025-10-21T10:09:27+00:00

شەفەق نيوز - هەولێر 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپات کرد کە هەرێم کوردستان و ئەو ناوچەیل عراق پشتگیری و پاڵپشتی هاوپەیمان ناودەوڵەتی دژوە ریخریاگ داعش وە سەرکردایەتی ئەمریکا خوازێد.

ئەوەیش لە چەوپیکەفتنی وەرد عەبدولئەمیر رەشید یارەلڵا سەرۆک ئەرکان سوپای عراق. شاند یاوەری هات کە شمارەیگ لە گەورە ئەفسەرەیل سەربازی و ئەمنی عراقی لەناوی بوی.

هەرلیوا، هەمیش سەرۆک ئەرکان هیزەیل پیشمەرگە و شمارەیگ لە وەرپرسە وەزارەت پیشمەرگە ئامادە بوین.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس شیوەیل هاوکاری و هەماهەنگی هاوبەش ناوەین سوپای عراق و هیزەیل پیشمەرگە وە هاوکاری وەرد هاوپەیمان ناودەوڵەتی کریا، وەگەرد باسکردن لە پەیوەندییەیل سەربازی و ئەمنی ناوەین عراق و ئەمریکا لە چوارچیوەی رێککەفتن ئەمنی دووانی ناوەین دوو وڵات، وەگەرد هەڕەشەیل تیرۆری و رەوشەیل سوریا.

وتیش: هەردوگ لایەن رێککەفتن کە ریخریاگ داعش هیمان هەڕەشەی راسگانی و رخباری لەبان ئاسایش و ئارامی عراق لە سوریا دیرێد.

هەرلیوا، نێچیروان بارزانی دووپات کرد کە عراق و هەرێم کوردستان هیمان پشتگیری و پاڵپشتی هاوپەیمان ناودەوڵەتی خوازن ئەرا نواگیریکردن رخباری تیرۆر لە چوارچیوەی ئەمنی ناوەین دوو لایەن.

 بەیاننامەگە وتیش: هەردوگ لایەن رێز و دەسخوەشی لە رۆڵ سوپای عراق کردن ئەرا پتەوکردن ئاسایش و ئارامی لە وڵات، و دووپات لە گرنگی وەردەوامبوین هاوکاری و هەماهەنگی هاوبەش ناوەین پیشمەرگە و سوپای عراق کردن.

لەلای خوەییش، سەرۆک ئەرکان سوپای عراق دووپات کرد کە ئاست هەماهەنگی ناوەین سوپا و پیشمەرگە ئیرنگە وە خاسترین شیوەس، و دەسخوەشی لە رۆڵ سەرۆک ئەرکان پیشمەرگە لەی چوارچیوە کرد.

لە دیدارەگە هەمیش باس مقیەتیکردن ئاسایش سنوور، و رەوشەیل لە مەرەزەیل سنووری، وەتایبەت لەبان سنوور سوریا و عراق، بیجگە باسکردن لە کۆتایی ئەرکەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی لە عراق لە ئەیلوول 2026 و دویای ئەوە.

شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، وەزارەت وەرگری عراق راگەیان کە فەریق یەکەم هیزەیل تایبەت عەبدولئەمیر رەشید یارەلڵا رەسیە هەرێم کوردستان، وە یاوەری شاندیگ سەربازی پایەبەرز.

