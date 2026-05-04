نێچیروان بارزانی ئەرا سەرکردەیل چوارچیوە: گشت ئاسانکارییەیل پیشکەش کەیمن ئەرا سەرخستن دروسکردن حکومەت

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو دوشەممە، وەگەرد سەرکردەیل چوارچبوەی هەماهەنگی لە بەغداد، باس پیشهاتەیل پرۆسەی سیاسی لە عراق و تەقەلایەیل دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردگ لا دووپات لەبان گرنگی دروسکردن حکومەتیگ کردن کە وەڵامدەر ئاڵەنگارییەیل قۆناغەگە بوود و خوازینەیل گشت پێکهاتەیل گەل عراقی جیوەجی بکەێد.

هەردگ لایەن دووپات کردن لەبان گرنگی پته‌وکردن هاوکاری لەناوەین هیزە سیاسییەیل و کار هاوبەش ئەرا چارەسەرکردن پرسە هەڵواسیاگەیل، وە تایبەت لەناوەین هەولێر و بەغداد، وەپەی دەستوور، وەگەرد مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی و سەروەری وڵات.

بارزانی دووپات لەبان ئەوە کرد، کە هەرێم كوردستان پاڵپشتی لە پرۆسەی سیاسی کەێد، و ئامادەس ئەرا پیشکەشکردن ئاسانکارییەیل خوازیاگ ئەرا سەرخستن دروسکردن حکومەت نوو.

لەلای خوەیانیش، سەرکردەیل چوارچیوەی هەماهەنگی دەسخوەشی لە سەردانەگە کردن، دووپات لە گرنگی هەماهەنگی هاوبەش و باسکردن دۊنینەیل ئەرا چارەسەرکردن قەیرانە سیاسییەیل کردن.

هەرلیوا، لە دیدارەگە باس لە دەرهاوردەیل جەنگەگە لە ناوچەگە و کاریگەرییەیلی لەبان عراق کریا، کە هەردگ لا دووپاتی کردن لەبان گرنگی دۊرخستن وڵاتەگە لە رخداریەیل گرژی و جەنگەیل.

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو دوشەممە، چگە بەغدای پایەتەخت فیدراڵی، لە سەردانیگ کە دوو رووژ کیشێد، ئەرا باسکردن لە سێ دۆسیەی سەرەکی.

وەپەی بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم، کە رەسیەسە ئاژانس شەفەق نیوز، بارزانی لە سەردانەگە زنجیرەیگ لە دیارەیل وەگەرد گەورە سەرکردە و وەرپرسە عراقییەیل ئەنجام دەێد، ئەرا باسکردن پرۆسەی سیاسی، و دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو، و پەیوەندییەیل لەناوەین هەولێر و بەغداد، وەگەرد بڕیگ لە پرسەیل ترەک.

ئاژانس شەفەق نیوز ئاگادار بوی کە شاند یاوەر سەرۆک هەرێم، لە: فوئاد حسێن وەزیر دەیشت، فەوزی هەریری سەرۆک دیوان سەرۆکایەتی هەرێم كوردستان، نووری عوسمان وەڕیەوەبەر نووسینگەی سەرۆک هەرێم كوردستان، عەبدولحەکیم خەسرەو سەرۆک فەرمانگەی هەماهەنگی و چاودیاریکردن لە حکومەت هەرێم كوردستان، فەلاح مستەفا دەسمیەتیدەر سەرۆک هەرێم كوردستان دروس بویە.

لەی چوارچیوە، سەرچەوەیگ سیاسی ئاگادار، خەوەردا ئاژانس شەفەق نیوز کە سەرۆک هەرێم وەگەرد سەرکردایەتییەیل چوارچیوە گردەو بوود، وەگەرد بەسانن دیدارەیلیج وەگەرد محمد شیاع سودانی سەرۆک حکومەت وەڕیەوەبردن کارەیل.

وەگورەی سەرچەوەگە، نێچیروان بارزانی گردەوبوینیگ وەگەرد عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای بەسێد، وەرد گردەوبوینیگ وەگەرد عەممار حەکیم سەرۆک رەوت حیکمە، و سەرکردەیل ئەنجومەن سیاسی نیشتمانی.