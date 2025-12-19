نێچیروان بارزانی ئەرا ئێزدیەیل: تەقەلایەیل ئیمە ئەرا گونجانن رەوشەیل ئەوەسا وەردەوام بوود

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو جمعه، پەیمانی ئەرا ئێزدیەیل نووەو کرد وە وەردەوامی تەقەلایەیلی ئەرا گونجانن رەوشەیل لە قەزای شنگال وەگەرد رێککەفتن ناوەین بەغداد و هەولێر.

ئەوەیش لە بەیاننامەیگ وەبوونەی جەژن رووژگ لە ئاین ئێزدی، کە سەرۆک نێچیروان بارزانی وت: وەبوونەی جەژن (رووژگ یيزی)، گەرمترین پیرووزبایی لە شازادەی ئێزدیەیل، و بابا شێخ، و ئەنجومەن رووحانی کەم و گشت خوەشک و برایەیل ئێزدی لە کوردستان و عراق و لە هەرکوو بوینە لە جیهان، ئومید جەژن خوەش و ئارامیگ ئەرا گشتی خوازم.

وتیش: وەی بوونە دووارە دووپات کەیمن لە پاڵپشتیکردن تەواومان ئەرا خوەشک و برایەیل ئێزدی، و مقیەتیکردن مافەیلیان، و دڵنیاییان کەیمن کە تەقەلایەیل ئیمە ئەرا گونجانن رەوشەیل لە شنگال و گلەوداین ئاوارەیل ئەرا ناوچە و میلکان خوەیان هەر وەردەوام بوود.

جی باسە کە بەغداد و هەولێر لە 9 تشرین یەکەم 2020، رەسینە رێککەفتن گونجانن رەوشەیل لە شنگال، کە وەشیوەیگ هاوبەش قەزاگە وەڕیەو بریەێد لەلایەن ئیداری و ئەمنی و خزمەتگوزارییەیل، وەلێ تا ئیسە ئەو ڕێک لەوەر مدووەیل سیاسیی جیوەجی نەکریاس.