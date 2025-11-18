نێچیروان بارزانی دەسنشان بەدفامستنیگ ناوەین ئیران و کوردستان کەێد

شەفق نيوز- دهۆك

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووارەی هەڵوێست هەرێم کوردستان کردەو، کە نیەخوازێد بوودە مدوو زیایبوین کێشەیل لە ناوچەگە، دووپاتیش لە گرنگی پەیوەندەیل ئەرێنی ناوەین هەرێم کوردستان و ئیران هاوسا کرد لە روی دیبلۆماسی و ئابووری.

بارزانی لە وتاریگ لە دانیشتن گفتوگۆ لە پەراویز کۆربەند دهۆک وت: ئیران لە لایەن بنەما، دەوڵەتیگ هاوسای گرنگە ئەرا ئیمە، و سیاسیە هەرێم کوردستان وەگەرد ئیران هەمیشە پەیوەندی خاس وبی کێشەس، وتیش: ئەگەر لە لایەن ئابووری قسیە بکەیمن، ساڵانە زیاتر لە 11 ملیار دۆلار بازرگانی وەگەردی هەس.

بارزانی دووپات کرد کە سیاسەت هەرێم کوردستان قەت دەسمیەتیدان هیچ لایەنیگ دژوە کۆمار ئیسلامی ئیران نەویە، کە خوەییش جی سوپاسە، لە ماوەیل گوزەشتە دەسمیەتی فرەیگ ئەرا ئیمە پیشکەش کردگە، ئیمەیش خوازیمن کارا بویمن ئەرا ئاسایش و ئارامی، و نەویمنە مدوو کێشەیل.

سەرۆک هەرێم کوردستان دیاری کرد کە لە ماوەی گوزەشتە، بەدفامستنیگ ناوەین ئیمە و لایەن ئیرانی بوی، وەلێ ئایا ئیمە دەسمیەتی هەر لایەنیگ وەرانوەریان دایمنە؟، بیگومان ئەوە نەکردیمنە و نیەکەیمن، چوینکە ئیمە یەی بنەما دیریمن، ئەوەسە کە خوازیمن هەرێم کوردستان کارای ئارامی و جیگیربوین بوود لە ناوچەگە.

بارزانی وتیش: مەوقەی چەوپیکەفتن وەرد وەرپرسەیل ئیران و سەرکردایەتی ئیران، تا سنوور فرەیگ، توەنستیمن بڕەسیمن وە چارەسەریەیل خاسیگ ئەرا ئەو کێشەیلە، و تا ئیسە ئەو چارەسەریەیلە وەردەوامن، ئومیدیش دیریمن هەر وەردەوام بوون.

سەرۆک هەرێم کوردستان دیاری کرد کە سیاسەت رەتکردن کورد لە ناوچەگە، وە ئەزموون چەسپیاگە کە شکست هاورد، وتیش: ئیمە لە هەرێم کوردستان باوەڕ دیریمن کە ئەو ناوچەیلە کە کورد هاناویان بایەسە وەشیوەیگ گونجیاگ کێشەیلیان چارەسەر بکریەێد.

وتیش: پرس کورد لە ئیران هەس، و هەمیش لە سوریا، و لە تورکیایش، و بایەسە چارەسەر بکریەێد، کە ئیمە نەهاتیمنە تا میکانیزمیگ وەو دەوڵەتەیلە بیەیمن ئەرا چارەسەرکردن پرس کورد.

بارزانی هەڵوێست کورد لەی باوەتە هاوردە یاد، کە وت: ئیمە وتیمن بایەسە پرس کورد لە چوارچیوەی ئەو دەوڵەتەیلە چارەسەر بکریەێد، وەلێ سیاسەت رەتکردن کورد قەت نیەڕەسێدە سەرکەفتن، و من دوینم کە چارەسەرکردن ئی پرسە لەناو ئی دەوڵەتەیلە، رەوش نوویگ و فرە خاستر لە ئیسە دروس کەێد.