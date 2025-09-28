نێچیروان بارزانی دووپات لە هاوکاری هاوبەش و بەشداریکردن لە هەڵوژاردن هاتگ کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازی لە موسەنا سامەڕائی سەروک هاوپەیمان عەزم کرد، و باس رەوشەیل سیاسی و هەڵوژاردن هاتگ کردن، و هەمیش باس پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا و رەوشەیل پیکاتەیل عراق.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت:هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی بەشداریکردن لە هەڵوژاردن هاتگ و هاوکاری و کارکردن ناوەین گشت پیکاتەیل عراق ئەرا مقیەتیکردن ئارامی و ئاسایش وڵات، و دووپات لە گرنگی چارەسەرک پرسەیل گیرهاتگ، وەتایبەت ئەوەک پەیوەندی ناوەین هەولێر و بەغدا دیرێد.

هەردوگ لایەن بەشداریکردن هیز و لایەنەیل سیاسی و پیکاتەیل عراق لە هەڵوژاردن هاتگ پەرلەمان عراق وە کاریگ کرنک دانان ئەرا مسۆگەرکردن سەرکەفتن هەڵوژاردن و کار سیاسی لە وڵات.