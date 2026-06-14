نێچیروان بارزانی دووپات لە گرنگی ئەو تەقەلایلە کەێد ک ئەرا دووارە دەسکردن وە هەناردەکردن نەفت هەرێمە

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات لە گرنگی ئەو تەقەلایلە کرد ک ئەرا دووارە دەسکردن وە بەرهەمکاری و هەناردەکردن نەفت هەرێمە کەێد، و وە گامیگ کاریگەر ئەرا گەشەپیدان ئابووری وڵاتەگە وەسفی کرد.

یەیش لە مەوقەی پیشوازیکردن لە شاندیگ سەربازی عراقی باڵا وە سەرۆکایەتی سەرۆک ئەرکان سوپای عراقی، فەریق یەکەم هیزەیل تایبەت روکن عەبدولئەمیر رەشید یارەلڵا هات.

سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ وت: شاندەگە لە دیدارەگە نیاز لە سەردانەگەی ئاشکرا کرد، ک وە رینمایی فەرماندەی گشتی هیزەیل چەکدار سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی عەلی زەیدی تیەێد؛ ئەرا وەدویاچگن دۆسیەی ئەمنی کۆمپانیایل نەفتی لە هەرێم کوردستان، وە هاوکاری وەگەرد هیزەیل پیشمەرگە و لایەنە پەیوەندیدارەیل ترەک، ئەرا دابینکردن گەرەنتیەیا ئەرا دووارە دەسکردن وە پرۆسەی بەرهەمهاوردن و هەناردەکردن نەفت.

سەرۆک نێچیروان بارزانی ئافەرین لەو سەرکەفتنەیلە کرد ک سوپای عراقی لەبان تیرۆر وە هەماهەنگی و هاوکاری وەگەرد هیزەیل پیشمەرگە جۊر بەشیگ لە سیستەم وەرگری عراقی وەدەس هاتیە، و ئاواتەخواز بویین ئی گامەیلە ئەرا کووتاییهاوردن وە بۆشایی ئەمنی لەو ناوچەیلە ک جویلەی رەگەزە تیرۆرییەیل تێد دەرخست، و لە خود وەخت ئافەرین لە هەڵوێست سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عەلی زەیدی، و پەیوەندییەیل و هەماهەنگی لە ئارادای ناوەین هەولێر و بەغداد کرد.

لە دیدارەگە دووپات لە هەوەجە وە دانان پلانەیل هاوبەش و قایمکردن هاوکاری ئەمنی لەناوەین سوپای عراقی و هیزەیل پیشمەرگە کریا، ئەرا مقیەتیکردن ئارامی

و رویرویبۊین رخباریەیل، یەیش وە ئامادەبۊین سەرۆک ئەرکان هیزەیل پیشمەرگە و فەرماندەیل سەربازی لە هەردوگ لایەنەگە.