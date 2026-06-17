نێچیروان بارزانی دووپات لە گرنگی هەماهەنگی ناوەین هەولێر و بەغدا کەێد جویر "دوو ناوەند سەرەکی عراق"
شەفەق نیوز - هەولێر
نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازیکرد لە عەتوان عەتوانی، پارێزگار بەغدا و شاندەگەی یاوەری.
سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ راگەیان، لە دیدارەگە دووپاتکریا لەبان گرنگی بەهێزکردن هەماهەنگی ناوەین هەولێر و بەغدا، وەپای ئەوەگ هەردووگیان جویر دوو ناوەند سەرەکی عێراق ناسریەن، وەتایوەت لە مژار خزمەتگوزاری، ئەوزەڵداین و شارەوانییەیل، یەیش وە ئامانج بەرزەوکردن ئاست ئەو خزمەتگوزارییەیلە پێشکەش وە هاوڵاتییەیل کریەێد.
سەرۆک نێچیروان بارزانی، پشتیوانی هەرێم کوردستان ئەرا قویلەوکردن هاوکاری و هاوبەشی ناوەین پارێزگایەیل هەولێر و بەغدا لە مژارە جیاوازەیل دووپاتکرد، دووپاتیشکرد لەبان هەوەجەی سوودوەرگردن لە ئەزموونە سەرکەفتیەیل هەردووگلا ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری خاستر ئەرا هەردووگ پارێزگاکە.
لە بەشیگترەک دیدارەگە کە ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر ئامادەی بوی، گفتوگوو لەبان گرنگی وەردەوامبوین پەیوەنی و دەسمیەتیەیل کریا وەمەبەست خێراکردن پرۆسەی ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین لە هەردوو شارەگە.