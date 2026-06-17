‏نێچیروان بارزانی دووپات لە گرنگی هەماهەنگی ناوەین هەولێر و بەغدا کەێد جویر "دوو ناوەند سەرەکی عراق"

‏شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی ‏سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازیکرد لە عەتوان عەتوانی، پارێزگار بەغدا و شاندەگەی یاوەری.

‏سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ راگەیان، لە دیدارەگە دووپاتکریا لەبان گرنگی بەهێزکردن هەماهەنگی ناوەین هەولێر و بەغدا، وەپای ئەوەگ هەردووگیان جویر دوو ناوەند سەرەکی عێراق ناسریەن، وەتایوەت لە مژار خزمەتگوزاری، ئەوزەڵداین و شارەوانییەیل، یەیش وە ئامانج بەرزەوکردن ئاست ئەو خزمەتگوزارییەیلە پێشکەش وە هاوڵاتییەیل کریەێد.

‏سەرۆک نێچیروان بارزانی، پشتیوانی هەرێم کوردستان ئەرا قویلەوکردن هاوکاری و هاوبەشی ناوەین پارێزگایەیل هەولێر و بەغدا لە مژارە جیاوازەیل دووپاتکرد، دووپاتیشکرد لەبان هەوەجەی سوودوەرگردن لە ئەزموونە سەرکەفتیەیل هەردووگلا ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری خاستر ئەرا هەردووگ پارێزگاکە.

‏لە بەشیگترەک دیدارەگە کە ئومێد خۆشناو، پارێزگار هەولێر ئامادەی بوی، گفتوگوو لەبان گرنگی وەردەوامبوین پەیوەنی و دەسمیەتیەیل کریا وەمەبەست خێراکردن پرۆسەی ئاوەدانکردن و ئەوزەڵداین لە هەردوو شارەگە.

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