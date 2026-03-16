نێچیروان بارزانی دووپات لە گرنگی پشتگیریکردن کۆمەڵگای ناودەوڵەتی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد نوینەر نەتەوە یەکگرتگەیل و هەماهەنگکار نیشتەجبوی عراق غولام محمد ئیسحاق زەی، باس رەوشەیل سیاسی و ئەمنی لە عراق کرد، و کاریگەرەیل ژاوەژاو لە ناوچەگە.

ئەوەیش لە پیشوازیکردن بارزانی لە نوینەر نەتەوە یەکگرتگەیل و شاند یاوەری هات، کە باس چالاکیەیل نەتەوە یەکگرتگەیل لە عراق کریا، وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

بارزانی دووپات لە گرنگی وەردەوامبوین پشتگیریکردن و دەسمیەتیەیل کۆمەڵگای ناودەوڵەتی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان کرد، ئەرا پتەوکردن ئارامی و نواگیریکردن سەختیەیل، و ئافەرین لە ئامادەبوین و رۆڵ نەتەوە یەکگرتگەیل لە وڵات کرد.

لەلای خوەییش، ئیسحاق زەی سوپاس لە هاوکاری لایەنە پەیوەندیدارەیل لە هەرێم کوردستان وەرد نەتەوە یەکگرتگەیل کرد، و پابەندبوین ئەو ریخریاگ ناودەوڵەتیە نووەو کرد لە دەسمیەتیدان عراق و هەرێم کوردستان.

لە دیدارەگە باس رەوش گرژیەیل لە ناوچەگە کریا و کاریگەریەیل جەنگ، و دووپات لەبان چارەسەریەیل دیبلۆماسی کریا ئەرا رەسین وە چارەسەریەیل ئاشتەوایی ئەرا کێشەیل.