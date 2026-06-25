‏نێچیروان بارزانی دووپات لەبان پابەندبوین وە «دادوەری و لێبوردەیی» کەید لە یاد عاشوورا

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپات کرد لەبان پێویستیی دەسکەفتن وە بەهاى دادوەری و لێبوردەیی و یەکخستن کڕەیل، ئەوەیش لە وەخت یادکردن عاشوورا.

‏بارزانی لە تویتیگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" وت: "یاد عاشوورا دوارەوبوود ئەرامان، تا ئەو مانای ئارامگرتن و ئیمان و قوربانیدان ئیمام حسێن (ع) لە کەربەلا جیوەجیکرد کرد لە دڵمان نووەوبکەێد، لە رویوەروی ستەم و بەرزکردن وشەی حەق و بنەما بەرزەیل ".

‏دیاریکرد: "لەو یادە، دووپات لەبان گرنگی پابەندبوون وە بەهایەیل دادپەروەری و لێبوردەیی کەیمن، هەمیش کارکردن ئەرا یەکخستنی کڕەی و زاڵکردن زوان گفتوگوو لە چارەسەرکردن گیچەڵەیل، ۆە جویریگ کە پارێزگاری لە شیرازەی وڵاتەگەمان بکەێد، ئاسایش و سەقامگیرییەگەی بەهێز بکەێد و جواودەر هیوا و ئاواتەیل گەلەگەمان بوود ئەرا ژیان شەرەفمەندانە و ئایندەیگ خاستر".

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