نێچیروان بارزانی دووپات لە پاڵپشتیکردن یەکسانی و مافەیل ئەرا گشت پیکاتەیل عراق کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات لە گرنگی پیشکەشکردن گشت شیوەیل پاڵپشتی ئەرا مسۆگەرکردن یەکسانی و مقیەتیکردن مافەیل تەواو گشت پیکاتەیل عراق کرد.

ئەوەیش مەوقەی پیشوازیکردن لە شاندیگ هاوبەش لە وەرپرسەیل دیوان ئەوقاف ئاینەیل مەسیحی و ئێزیدی و سابیانس مەندائی سەروە ئەنجومەن وەزیرەیل فیدراڵی هات وە سەرۆکایەتی دکتۆر رامی جۆزیف ئاغاجان، سەرۆک دیوانەگە.

وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز بارزانی دووپات کرد کە هەرێم کوردستان هەر نیشتمان وەیەکەوژیان و ئەوەکە قبووڵکردن و وەخشین و مقیەتیکەر ماف گشت پیکاتەیلی مینێد.

لە دیدارەگە، باس رەوشەیل پیکاتەیل ئاینی لە عراق و هەرێم کوردستان کریار هەمیش باس رایەیل لەباوەت ئامادەماری و بەشداریکردن و هاوکاری پیکاتەیل مەسیحی و ئێزیدی و مەندائی لە دامودەزگا و فەرمانگەیل سیاسی و ئیداری لە عراق و هەرێم کوردستان کرد.

هەردوگ لایەن دووپات لە پاڵپشتیکردن و پتەوکردن کەلتور وەیەکەوژیان و ڕووەکە قەبووڵکردن لە گشت شوینەیل ژیان کردن، وەتایبەت لە چینەیل پەروەردە و فێرکاری، و شاندەگە باس رێزگردن بەرزی ئەراک رۆڵ و گرنگیدان سەرۆک نێچیروان بارزانی ئەرا پاڵپشتیکردن وەردەوامی وە پیکاتەیل کردن.