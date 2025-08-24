نێچیروان بارزانی دووپات لە ئارەزوو کوردستان کەێد ئەرا فراوانکردن چینەیل هاوکاری وەرد یەکێتی ئەوروپا
شەفەق نيوز- بەغداد
نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد لە ئارەزوو هەرێم کوردستان ئەرا پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل و فراوانکردن چینەیل هاوکاری هاوبەش وەرد یەکێتی ئەوروپا.
ئەوەیش لە مەوقەی پیشوازیکردنی لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان لە باڵیۆز تۆماس سايلەر، سەرۆک کلکریای یەکێتی ئەوروپا لە عراق هات، وە بوونەی تەواوبوین ئەرکەیلی، وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.
لە دیدارەگەر نێچیروان بارزانی سوپاس و رێزی ئەرا تەقەلایەیل باڵیۆز سایلەر لە گەشەپیدان پەیوەندییەیل یەکێتی ئەوروپا وەرد عراقەو پیشکەش کرد، و ئومید سەرکەفتنی لە ئەرکەیل نووی خوازێد.
لەلای خوەییش، سایلەر سوپاس لە نێچیروان بارزانی و لایەنەیل پەیوەندیدار لە هەرێم کوردستان کرد، ئەرا ئەو پشتگیری و هاوکاریە کە لە ماوەی کارەگەی ئەرای کریا، و دووپات لە پابەندبوین یەکێتی ئەوروپا وە وەردەوامی پشتگیریکردن و پاڵپشتیکردن عراق و هەرێم کوردستان.
پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا، و رەوشەیل گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان، باوەتەیلیگ لەناو ئەو دیدارە بوین وە ئامادەبوین وەرپرس نویسنگەی یەکێتی ئەوروپا لە هەرێم کوردستان.