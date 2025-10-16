نێچیروان بارزانی دووپات لە پاراستن رووشنهویری پێکەوەژیان و لێبوردەیی لە کوردستان کەێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد لەبان ئەوزەڵداین و فراوانكردن و پاراستن كولتوور پێكهوهژيان و لێبوردهيى و فرهيى لە هەرێم کوردستان، وتیش هەرێم وڵات گشتیە وەبی جیاوازی.
نویسینگەی راگەیانن سەرۆکایەیتی هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی ئمڕوو پیشوازیکرد لە قهداسهت پاتريارك مار ئهغناتيۆس ئهفرام دویهم، پاترياركى كهنيسهى سريانيى ئهرتۆدۆكسى و شاندیگ ياوهرى كه له شمارەیگ له مهتران و قهشه و پياوەیل ئايينيى كهنيسهگه له سهرتاسهرى جەهان، پێکهاتبوین.
وتیش "قهداسهت پاتريارك و شاند یاوەری، باس له ئامانج سهردانهگهيان ئەرا ههرێم كوردستان كردن كه ئەرا وازکردن دوو كهنيسه بوی، يهكیگيان له ههولێر و دویهميان له دهۆك".
پاترياركى دەسخوەشی لە دەسمیەتی و پشتگیری نێچیروان بارزانی و هەرێم کوردستان کرد ئەرا کۆمەڵگەی مەسیحی وەتایوەت وەختە سەختەیل و سهردهم ئاوارەبوین مهسيحييهیل و پێكهاتهیل ترەک له وەخت شهڕ دژ داعش" هەمیش دووپاتکرد لە "گیان پێكهوهژيان ئاشتيانهى ناوەین پێکهاتەیل له ههرێم كوردستان".
هەمیش، نێچیروان بارزانی دووپاتکرد لەبان "کوردستان نیشتیمان گشتیە وەبی جیاوازی، و شانازی وە جوراوجوریەگەی و پێکەوەژیان پێکهاتەیلی کەێد" دووپاتکرد "هەرێم وەردەوامە لە ئەوزەڵداین و فراوانکردن و پاراستن رووشنهویری پێکەوە ژیان و لێبوردەیی و فرەیی".
شارزانی وتیش؛"مەسیحیەیل پێکهاتەی رەسەن ئێ وڵاتەن، گشتی بەشدارن لە ماف و پەرکەیل".
وەپای بەیانەگە، لە دیدارەگە باس لە بارودۆخ کەنیسە ورۆلەیل سریانییەل لە هەرێم کوردیتان و عراق وجەهان کریا.