‏نێچیروان بارزانی دووپات لە پاراستن رووشنهویری پێکەوەژیان و لێبوردەیی لە کوردستان کەێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد لەبان ئەوزەڵداین و فراوانكردن و پاراستن كولتوور پێكه‌وه‌ژيان و لێبورده‌يى و فره‌يى لە هەرێم کوردستان، وتیش هەرێم وڵات گشتیە وەبی جیاوازی.

‏نویسینگەی راگەیانن سەرۆکایەیتی هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی ئمڕوو پیشوازیکرد لە قه‌داسه‌ت پاتريارك مار ئه‌غناتيۆس ئه‌فرام دویه‌م، پاترياركى كه‌نيسه‌ى سريانيى ئه‌رتۆدۆكسى و شاندیگ ياوه‌رى كه‌ له‌ شمارەیگ له‌ مه‌تران و قه‌شه‌ و پياوەیل ئايينيى كه‌نيسه‌گه‌ له‌ سه‌رتاسه‌رى جەهان، پێکهاتبوین.

‏وتیش "قه‌داسه‌ت پاتريارك و شاند یاوەری،‌ باس له‌ ئامانج سه‌ردانه‌گه‌يان ئەرا هه‌رێم كوردستان كردن كه‌ ئەرا وازکردن دوو كه‌نيسه‌ بوی، يه‌كیگيان له‌ هه‌ولێر و دویه‌ميان له‌ دهۆك".

‏پاترياركى دەسخوەشی لە دەسمیەتی و پشتگیری نێچیروان بارزانی و هەرێم کوردستان کرد ئەرا کۆمەڵگەی مەسیحی وەتایوەت وەختە سەختەیل و سه‌رده‌م ئاوارەبوین مه‌سيحييه‌یل و پێكهاته‌یل ترەک له‌ وەخت شه‌ڕ دژ داعش" هەمیش دووپاتکرد لە "گیان پێكه‌وه‌ژيان ئاشتيانه‌ى ناوەین پێکهاتەیل له‌ هه‌رێم كوردستان".

‏هەمیش، نێچیروان بارزانی دووپاتکرد لەبان "کوردستان نیشتیمان گشتیە وەبی جیاوازی، و شانازی وە جوراوجوریەگەی و پێکەوەژیان پێکهاتەیلی کەێد" دووپاتکرد "هەرێم وەردەوامە لە ئەوزەڵداین و فراوانکردن و پاراستن رووشنهویری پێکەوە ژیان و لێبوردەیی و فرەیی".

‏شارزانی وتیش؛"مەسیحیەیل پێکهاتەی رەسەن ئێ وڵاتەن، گشتی بەشدارن لە ماف و پەرکەیل".

‏وەپای بەیانەگە، لە دیدارەگە باس لە بارودۆخ کەنیسە ورۆلەیل سریانییەل لە هەرێم کوردیتان و عراق وجەهان کریا.

‏