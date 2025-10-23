‏نێچیروان بارزانی دووپاتکرد لەبان قۆناغ دویای هەڵوژاردن لەجیوەجیکردن دەستوور عراق

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏جیگیر سەرۆک حیزب پارتی دیموکراتی کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد لەبان گرنگی قوناغ دویای هەڵوژاردن دەستووری کە بڕیارە رووژ 11 تشرین دویەم ئایندە وەڕیوەبچوود، وە تایوەت لەبان ئاست جیوەجیکردن دەستوور عراق.

‏بارزانی لە میانەی کۆنگرەیگ هەڵوژاردن لە دهۆک وەریوەچی و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی راگەیان، "ئێ هەڵوژاردنە وە یەکیگ دانرێد لەلای هەرێم کوردستان، چوینکە نوێنەرایەتی گام بنەڕەتی کەێد وەرەو جیوەجیکردن دەستوور".

‏وتیش، "قۆناغ دویای هەڵوژاردن قۆناغ جیوەجیکردن دەستوورە، کە وە گرنگترین قۆناغەیل دارشتن خوەی دانرێد، چوینکە ئەو ناکۆکیەیلە پەیوەنی ناوەین هەرێم کوردستان و حکومەت فیدڕاڵی وەخوەی دیە لەماوەی ساڵەیل وەرین ـ لەباوەت مووچە یا نەفت یا دۆسیە دارایەیل ترەک ـ گشتیانلە ئەنجام جیوەجی نەکردن دەستوور وەشیوەی دروست بویە ".

‏وەپای نێچیروان بارزانی، پارتی دیموکراتی ئەو لایەنەس توەنێد سەرکردایەتی ئێ قۆناغ گنگە بکەێد، وە لەوەرچەوگردن ئەوەگ ئەزموون سیاسی و قورسایی لایەنگرەیلی و پێگەی سەرکردایەتیەگەی لە جیوەجیکردن دەسکەفتە دەستوورەیل ئەرا هەرێم کوردستان و جیوەجیکردنیان لە سنوور دەستوور عراق فیدڕاڵی".

‏

‏