نێچیروان بارزانی دووپاتکردن نووەو کەێد لەبان پاڵپشتیکردن تەواو لە کوردستان ئەرا پرس ئاشتی لە تورکیا

شەفق نيوز– هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، دووارە دووپات کرد لە پاڵپشتیکردن تەواوەتی هەرێم کوردستان ئەرا پرس ئاشتی لە تورکیا.

ئەوەیش لە پەیامیگ کە ئەرا کۆنگرەی ناودوڵەتی ئاشتی و کۆمەڵگای دیموکراتی کلی کرد، کە حزب پارتی دەم رێکی خەێد و لە ئیستەنبوڵ وەڕیەو چگ، و دڵشاد شیهاب نوینەر سەرۆک هەرێم کوردستان خوەنستەوەی.

نێچیروان بارزانی سوپاس لە سەرپەرشتیارەیل کۆنگرەگە کرد و دووپاتیش کرد کە نووڕین هەرێم کوردستان ئەرا ئاشتی چەسپیای و ستراتیژیە، و ئاشتی هەر تەنیا ئاگربەسی نییە، بەڵکم کاریگەر لەبان دڵنیایی و ئەوەکە قبووڵکردن و پەیاکردن هاوبەشیەیل ناوەین لایەنەیل ناکۆکی دروس بوود.

دووپاتیش کرد کە تونەڕەوی تەنیا ویرانکاری و دویاکەفتن لەلی بوودەو، و گفتوگۆکردن و ئیرادەی سیاسی دەرفەتەیل فراوانیگ ئەرا ئەوزەڵکردن و ئارامی واز کەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: تورکیا دەوڵەتیگ گرنگە و هاوسایگ ستراتیژیە، و ئارامی و پیشکەفتنی وەبان ئارامی عراق و هەرێم کوردستان و ناوچەگە وەگشتی شکێدەو، وتیش: تورکیا وە ئاشتەوایی هازدارترە، وە توەنێد رۆڵیگ گەورەتر لە ناوچەگە بڕانێد.

بارزانی دووپاتیش کرد کە هەرێم کوردستان لە ساڵەیل دویایین وە گشت شیوەیگ پاڵپشتی پرس ئاشتی کرد، و ئەو قوناغە توانای گفتوگۆکردن لەبان وەجیهاوردن دەستکەفتەیل ئەرا گشت لایەنەیل چەسپان، و دووارە دووپاتیش کرد لە پاڵپشتیکردن تەواوەتی هەرێم کوردستان ئەرا سەرکەفتن ئی ریڕەویە، و هەرێم کوردستان هەر جویر لایەن ئارامی لە ناوچەگە مینێد.

وتیش: گامە ناسکەیل لە پرسەیل ئاشتی شایەت سەختی باێدە روییان، وەلی نەبایەس بوونە مدوو وەرەودیاچگن، و سەرکەفتن ئاشتی هەناسەی درویژیگ و وەردەوامی خوازێد.

بارزانی لە پەیامەگەی ئافەرین لە رۆڵ رەجەب تەییب ئەردۆگان سەرۆک تورکیا و نووڕین ئازای کرد لە وازبوین لەبان ئاشتی، و ئەوەیش وە کامیگ میژووی باس کرد کە ئیرادەی سیاسییگ هازدار و هەست وەرپرسایەتی خوازێد.

هەمیش ئافەرین لە ئۆجەلان و دەوڵەت باخجلی و گشت ئەو کەسایەتیەیل و لایەنەیلە کرد کە کار کردن ئەرا بنەوگردن ئاشتی و وەیەکەوژیان، دووپاتیش کرد کە بانان تەنیا لە بنەمای ئارامی دروس کریەێد.

لە کۆتایی پەیامەگە، سەرۆک هەرێم کوردستان باس ئارەزووی وە سەرکەفتن کارەیل کۆنگرەگە کرد.