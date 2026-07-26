نێچیروان بارزانی دووپات کەێد لە خواست هەرێم کوردستان ئەرا فراوانکردن پەیوەندییەیل وەگەرد کۆریای باشوور
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد "ئیون گیۆ شیم" قونسوڵ گشتی نوو کۆماری کۆریای باشوور لە هەرێم، وە بوونەی دەسوەکاربوینی و یەکترناسین دیداریگ داشت.
سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ دیاریکرد، سەرۆک نێچیروان بارزانی پیرۆزبایی لە قونسوڵ گشتی نوو کۆریا کرد وە بوونەی وە ئەستۆگرتن ئەرکەیلی، و ئاوات سەرکەفتن ئەرای خواست، هەمیش دیاری وە ئامادەیی تەواو لایەنەیل پەیوەندیدار لە هەرێم کوردستان کرد ئەرا دەسمیەتی و ئاسانکاری ئەرکەیلی لە مسۆگەرکردن سەرکەفتنیان.
لای خوەیشی دەسخوەشی و سپاس دەسمیەتیەیل کۆریای باشوور کرد، سەرۆک هەرێم کوردستان دووپاتکرد لەبان خواست هەرێم لە ئەوزەڵداین پەیوەنی وەرد سیئۆل و فراوانکردن ئاسۆی دەسمیەتی هاوبەش لە مژارە جیاوازەیل.
لای خوەیشەو وەگەرد دەسخوەشیکدن لە رۆل سەرۆک نێچیروان بارزانس لە ئەوزەڵداین پەیوەنی ناوەین هەردووگ لا، "ئیون گیۆ شیم" خوەشحاڵی خوەی دەربڕی وە دەسوەپیکردن ئەرکەیلی لە هەرێم کوردستان.