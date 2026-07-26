‏نێچیروان بارزانی دووپات کەێد لە خواست هەرێم کوردستان ئەرا فراوانکردن پەیوەندییەیل وەگەرد کۆریای باشوور

شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد "ئیون گیۆ شیم" قونسوڵ گشتی نوو کۆماری کۆریای باشوور لە هەرێم، وە بوونەی دەسوەکاربوینی و یەکترناسین دیداریگ داشت.

‏سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ دیاریکرد، سەرۆک نێچیروان بارزانی پیرۆزبایی لە قونسوڵ گشتی نوو کۆریا کرد وە بوونەی وە ئەستۆگرتن ئەرکەیلی، و ئاوات سەرکەفتن ئەرای خواست، هەمیش دیاری وە ئامادەیی تەواو لایەنەیل پەیوەندیدار لە هەرێم کوردستان کرد ئەرا دەسمیەتی و ئاسانکاری ئەرکەیلی لە مسۆگەرکردن سەرکەفتنیان.

‏لای خوەیشی دەسخوەشی و سپاس دەسمیەتیەیل کۆریای باشوور کرد، سەرۆک هەرێم کوردستان دووپاتکرد لەبان خواست هەرێم لە ئەوزەڵداین پەیوەنی وەرد سیئۆل و فراوانکردن ئاسۆی دەسمیەتی هاوبەش لە مژارە جیاوازەیل.

‏لای خوەیشەو وەگەرد دەسخوەشیکدن لە رۆل سەرۆک نێچیروان بارزانس لە ئەوزەڵداین پەیوەنی ناوەین هەردووگ لا، "ئیون گیۆ شیم" خوەشحاڵی خوەی دەربڕی وە دەسوەپیکردن ئەرکەیلی لە هەرێم کوردستان.

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