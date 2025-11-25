نێچیروان بارزانی دووپات کەێد لە بیناکردن کۆمەڵگایگ بی هەراسانی و تونوتیژی و دووچەوەکی دژوە ژن

شەفق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دووپات لە گرنگی بیناکردن کۆمەڵگایگ بی هەراسانی و دەسدرویژیکردن سێکسی و تونوتیژی و دووچەوەکی دژوە ژن کرد، دووپاتیش لە پشتگیریی کرد لە بەشداریکردن فراوان لە ژیان سیاسی و ئیداری و ئابووری.

سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ وەبوونەی رووژ جیهانی دژوە تونوتیژی وەبان ژن وت: لە نووەو دووپات لە پابەندبوین چەسپیاگمان کەیمن وە وەرگریکردن لە مافەیل ژن و بیناکردن کۆمەڵگایگ ئازادی و یەکسانی و کەرامەت ئایەم لەناوی باو بوود، وتیش: ئەوەسا هەر وەردەوام بویمن لە کارکردن ئەرا دژایەتی گشت شیوەیل تونوتیژی و دووچەوەکی دژوە ژن.

وتیش: ساڵیاد گشت ئەو ژنەیلە کەیمن کە گیانیان لەوەی تونوتیژی لەدەسدان، و سەرەخوەشی گەرمیگ لە خیزانەیلیان کەیمن، و ری ئاسوودەیی ئەرا خیزانەیلیان نییە مەگەر وە وەجیهاوردن دادپەروەری، و نەهیشتن دووارەوبوین ئی تاوانەیلە، ت ئامادەکردن ژینگەی ئاشتیانەیگ مقیەتی هەر ژنیگ بکەێد لە گشت رەوشەیل.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: مقیەتیکردن مافەیل ژن پایەی سەرەکیە ئەرا بیناکردن کۆمەڵگایگ ئازاد و دادپەروەر و پیشکەفتگ و ئاشتیانە ئەرا گشتی، دووپاتیش کرد کە لەناوبردن تونوتیژی دژوە ژن ئیرادەی کۆمەڵی خوازێد، و یاسایەیل نواگیرکەر و جیوەجیکردنیان، و هوشیاری کۆمەڵی رێز لە ژن بگرێد و پشتگیری لە بەشداریکردن فراوانی بکەێد لەناو ژیان سیاسی و ئیداری و ئابووری.

نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەگەی وتیش: بانان کوردستان پشت بەسێد وە توانادارکردن ژنەیل و بەشداریکردن کارایان لە گشت رویەیل ژیان، ئیمە پابەندیمن وە نواگیریکردن تونوتیژی و ئایدۆلۆژیای تونەڕەوی، و مقیەتیکردن ماف و ئازادییەیل، و بیناکردن کۆمەڵگایگ کە ژن لەناوی مقیەتیکردن و ئازادی و توانا داشتوود ئەرا وەجیهاوردن خەون و ئامانجەیلی.

هەمیش وت: ئەوەسا وەردەوام بویمن لە کارکردن وەگەرد دەزگایەیل و لایەنەیل فەرمی لە هەرێم کوردستان و کۆمەڵگای مەدەنی و گشت کەسایەتیەیل ئاینی و کۆمەڵایەتی ئەرا پاڵپشتیکردن مقیەتیکردن یاسایی و فراوانکردن بەرنامەی توانادارکردن ئابووری و پاڵپشتیکردن بەشداریکردن ژن لە شوینەیل دروسکردن بڕیار، و مسۆگەرکردن بیناکردن ژینگەی کار و کومەڵگایج باس هەراسانی تونوتیژی و دووچەوەکی.

سەرۆک هەرێم کوردستان سڵاو لە گشت ژنە خەباتکارەیل ئەرا ماف خوەیان کرد، و چالاکوانەیل لە چین وەرگریکردن لە مافەیل ژن، و هەر کەسیگ کار کەێد ئەرا بەرزەوکردن ئاگایی کۆمەڵایەتی و پتەوکردن ئەرزشەیل یەکسانی، و نێخدار رۆڵ گەنج و میدیا و مەکتەوەیل و زانکۆیەیل مرد لە بڵاوکردن کەلتوور ناتوندوتیژی و رێزگردن لەوەکان.

نێچیروان بارزانی لە پایان بەیاننامەگەی وت: یا گشتمان وەیەکەو کار بکەیمن ئەرا کۆمەڵگایگ بی تونوتیژی و رخ و دووچەوەکی.