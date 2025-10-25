نێچیروان بارزانی دووپات کەێد لە چارەسەرکردن باوەت مووچەیل هەرێم کوردستان لە حکومەت هاتگ عراق

2025-10-25T14:10:13+00:00

شەفەق نيوز - شێخان

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، جیگر سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە لە کارە سەرکیەیل حکومەت فیدڕاڵی هاتگ، چارەسەرکردن باوەت مووچەیل فەرمانبەرەیل و کارمەنەیل کەرت گشتیە لە هەرێم کوردستان.

ئەوەیش لە وتاریگ لە دەسکردن هەڵمەت هەڵوژاردن لە قەزای شێخان سەروە پارێزگای دهۆک پیشکەشی کرد.

نێچیروان بارزانی وتیش: یەکیگ لە رەنگینترین دیمەنەیل هەرێم کوردستان وەیەکەوژیانە، وتیش: جیهان رێزیگ تایبەت لەیجویرە هەمچەشنی و وەیەکەوژیانە گرێد.

دووپاتیش کرد کە بایەسە وە دەستوور هەمیشەیی وڵات لە گام دروشمەیل وەرەو کردەوەیل بچیمنر و بایەسە خاڵەیلی وەبی دووچەوەکی جیوەجی بکەیمن، و لەبان گشت پیکاتەیل ری بکەێد نەک کوردستان وەتەنیا.

 لە باوەت ناوخوەیی، نێچیروان بارزانی دووپاتیش کرد کە بایەسە حکومەت هاتگ هەرێم کوردستان ژینگەیگ پووڕیاگ ئەرا ژیان دانیشتگەیل دابین بکەێد.

