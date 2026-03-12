‏شه‌فه‌ق نیوز- هه‌ولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد لەبان گرنگی یەکڕزی کورد ئەرا نواگیریکردن رخدارەیل هەرێمی.

‏نویسینگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، لە گردەوبوین وەگەرد سەڵاحەدین محەمەد بەهائەدین ئەمیندار گشتی یەکێتی ئیسلامی کوردستان گفتوگوکرد لەبان بارودۆخ گشتی هەرێم کوردستان و عراق و کۆتا پیشهاتەیل ناوچەگە.

‏وتیش "هەردوگ لا هاوڕا بوین هەستیاریی قۆناغەگە و رخداریەیل ئەوزەڵکردن جەنگ لە ناوچەگە خوازێد لایەنە سیاسییەیل هەرێم کوردستان یەکڕز و تەبا بوون، تا وەگەرد یەک لەڕوی ئاڵنگارییەیل بووسیەن و قەوارەی فیدراڵی و بەرژەوەندییە باڵاگان گەل کوردستان بپارێزن.

‏نێچیروان بارزانی دووپاتکرد "جویر هەمیشە لە تەقەلایەیلی ئەرا لەیەکنزیکەوکردن لایەنەیل و پاراستن یەکڕزی وەردەوام بوود، تا هەرێم کوردستان وە ئارامی و سەقامگیری ئێ قۆناغ هەستیارە رەدبوود".

‏لە تەوەریگ ترەک دیدارەگە رووشنایی خستە بان پەیوەنیەیل هەولێر و بەغدا و دووپاتکرد لە چارەسەرکردن گیچەڵەیل وە بنەمای دەستوور، سەڵاحەددین محەمەد بەهائەدین دەسخوەشیی لە تەقەلا وەردەوامەیل نێچیروان بارزانی کرد ئەرا پاراستن سەقامگیریی سیاسی لە هەرێم کوردستان".

