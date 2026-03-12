نێچیروان بارزانی دووپات کەێد له یهکڕزی کورد ئهرا نواگیریکردن رخداریە ناوچهییهیل
شهفهق نیوز- ههولێر
سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکرد لەبان گرنگی یەکڕزی کورد ئەرا نواگیریکردن رخدارەیل هەرێمی.
نویسینگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، لە گردەوبوین وەگەرد سەڵاحەدین محەمەد بەهائەدین ئەمیندار گشتی یەکێتی ئیسلامی کوردستان گفتوگوکرد لەبان بارودۆخ گشتی هەرێم کوردستان و عراق و کۆتا پیشهاتەیل ناوچەگە.
وتیش "هەردوگ لا هاوڕا بوین هەستیاریی قۆناغەگە و رخداریەیل ئەوزەڵکردن جەنگ لە ناوچەگە خوازێد لایەنە سیاسییەیل هەرێم کوردستان یەکڕز و تەبا بوون، تا وەگەرد یەک لەڕوی ئاڵنگارییەیل بووسیەن و قەوارەی فیدراڵی و بەرژەوەندییە باڵاگان گەل کوردستان بپارێزن.
نێچیروان بارزانی دووپاتکرد "جویر هەمیشە لە تەقەلایەیلی ئەرا لەیەکنزیکەوکردن لایەنەیل و پاراستن یەکڕزی وەردەوام بوود، تا هەرێم کوردستان وە ئارامی و سەقامگیری ئێ قۆناغ هەستیارە رەدبوود".
لە تەوەریگ ترەک دیدارەگە رووشنایی خستە بان پەیوەنیەیل هەولێر و بەغدا و دووپاتکرد لە چارەسەرکردن گیچەڵەیل وە بنەمای دەستوور، سەڵاحەددین محەمەد بەهائەدین دەسخوەشیی لە تەقەلا وەردەوامەیل نێچیروان بارزانی کرد ئەرا پاراستن سەقامگیریی سیاسی لە هەرێم کوردستان".