نێچیروان بارزانی داوای نۊنەرایەتیکردن مەسیحییەیل وە "پۆست وەزاری" لە حکومەت فیدراڵی هاتگ کەێد

نێچیرتان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، داوا لە هێزە سیاسییە کارایەیل کرد پۆست وەزاری وە مەسیحییەیل لە حکومەت عراقی هاتگ بیریەێد، وە ئامانج پته‌وکردن فەرهەنگ پەسەنکردن ئەوانەی ترەک لە وڵاتەگە.

وەپەی بەیاننامەیگ کە لە سەرۆکایەتی هەرێمەگە دەرچگە: ئیە لە ماوەی رووژ دۊەم ئەرا ئەو سەردانە هات کە ئەنجامی دەێد ئەرا بەغداد کە وە دیدار پەرلەمانتارەیل لە پێکهاتەی مەسیحی لە ئەنجومەن نۊنەرەیل عراقی دەسوەپی کرد، و لەناوی باس رەوشەیل مەسیحییەیل و نۊنەرایەتی سیاسی ئەرا پێکهاتەیل کریا.

سەرۆک نێچیروان بارزانی دووپاتیش لەبان ئەوە کرد کە مەسیحییەیل پێکهاتەیگ رەسەنن لە عراق و هەرێم كوردستان، و نرخ بەرزیگ دا وە رۆڵ میژوویی و شارستانییان، وە دووپاتکردن لەبان گرنگی بەشداریکردن پێکهاتەی مەسیحی وە پۆستیگ وەزاری لە کابینەی هاتگ حکومەت فیدراڵی عراقی، و کارکردن ئەرا پته‌وکردن فەرهەنگ وەیەکەوژیان و وەخشین و پەسەنکردن ئەوانەی ترەک جویر پایەی بنەڕەتی ئەرا ئارامی لە وڵاتەگە.

لە بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان وت: هەردگ لایەن رێک کەفتن لەبان گرنگی وەردەوامبوین تەقەلایەیل ئەرا چەسپانن هاوبەشی و یەکسانی، وە شیوەیگ کە مسۆگەر وەدەسهاوردن ماف و شایستە دەستوورییەیل گشت پێکهاتەیل بکەێدر و لەی چوارچیوە، نێچیروان بارزانی دووارە دەربڕین لە پاڵپشتیکردن تەواو هەرێم كوردستان ئەرا پاراستن مافەیل مەسیحییەیل و زامنکردن ژیانیگ "شایستە" ئەرایان کرد.

لەلای خوەیانەو، نۊنەرەیل مەسیحی پیزانین خوەیان نشان دان ئەرا هەڵوێستەیل چەسپیاگ سەرۆک هەرێم کوردستان لە وەرگریکردن لە مافەیل پێکهاتەیل و مقیەتیکردن فرەیی و تەبایی لە هەرێم كوردستان و عراق.