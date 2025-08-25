نێچیروان بارزانی داوا لە وڵات عراق کەێد وە تەواوی دان وەماف ئێزیدیەیل بنەێد

شەفەق نیوز ــ هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو دووشەممە، دووپاتکرد کۆمەڵگەی ئێزیدیەیل ماف فرەیگ دیرن، پێویستە وڵات عراق خوەی وە خاوەن ئێ پێکهاتەیلە بزانێد زیاتر لەوەی ئیسە.

سەرۆک بارزانی لە وتاریگ مەوقەی وازکردن کۆنگرەی زانستی لەبان جینۆساید ئێزیدیەیل، کە ئمڕوو دەسکریا وە کارەیلی لە هەولێر وت: هەرێم هەر لە سەرەتای کارەساتەگەو پیشوازی لە سەدان هەزار ئێزیدی کردیە جویر ئەرکیگ نیشتیمانی و مرۆیی، و دیاریکرد سەدان پێشمەرگە قوربانی وە ژیانیان دان ئەرا پاراستن ئێزیدیەیل و ئازادکردن شەنگال وە سەرۆکایەتی سەرۆک مەسعود بارزانی.

بارزانی ئاشکرایکرد، مامەلەکردن وەرد ئێ کارەساتە پرسیگ کوردی بویە، چوینکە پێکهاتەیل ئێزیدی بەشیگ رەسەنن لە پێکهاتەیل هەرێم، دووپاتکرد لەبان گرنگی زینگ کردن یاد ئێ کارەساتە وە چەن ریگەیگ و چەن شوینیگ، تا رووڵەیل نوو بزانن ئێ پێکهاتەیلە چ کارەساتیگ وەخوەیان دینە.

دیاریکرد، نزیکەی نیمەی ئێزیدییەیل تا ئیسە ژیانیگ سەخت لە کەمپەیل زندگی کەن، هەمیش مناڵ تەمەن 11 ساڵیش هەس کە ژیان خۆیان لەی مەینەتییە وەسەربردنە، بی ئەوەگ هویچ ئومێدیگ راستەقینە بوود ئەرا ئاڵشتکردن ژیان و بارودۆخ.

دووپاتکرد "عراق وڵاتیگ دەوڵەمەنە و کۆمەڵگەی ئێزیدیەیل جویر هاوڵاتیگ عراقی ماف فرەیگ دیرن، پێویستە عراق خوەی وەخاوەن ئێ پێکهاتەیلە بزانێد لەوەگ ئیسە زیاتر".

وتیش؛ "هەرێم کوردستان ئامادەس گشت پاڵپشتی و هاوکارییگ وەرد حکومەت فیدڕاڵی بکەێد ئەرا دەسمیەتیدان پێویست پێکهاتەیل ئێزیدی، دووپاتکرد ئەرک هەرێم و عراقە، گشت چشتیگ لە توانایان بوی ئەنجام بیەن تا ئومێد ئەرا ئێزیدیەیل گلەوبیەن و بتوەنن ژیانیگ نوو لە داروپشک ویرانەیل و دەردەسەریەیل وەرین دەسوەپی بکەن.

دووپاتکرد، کە وەدیهاوردن ئێ کارە وەبی دادپەروەری نیەتوەنرێد، نەک تەنیا سزاداین تاوانبارەگە بەڵکم هاوکاریکردن ئێزیدیەیل لە گشت روییگەو ژیان و دابینکردن گەرەنتی دووبارەنەکردن تاوانەگە گرێدەخوەی.

دیاریکرد، ئمڕوو سەرەتاییترین مافەیل ئێزیدییەگان توانای دەسەوەرکردن ئاسایش و سەقامگیری و گلەوداینیان ئەرا میلکانیان و دابینکردن خزمەتگوزاری و دەسوەپیکردن ژیان نویگە، هەر وەی هووکارە بایەت رێککەفتن ناوەین حکومەتی هەرێم و حکومەت فیدراڵی لەبان ئاساییکردن دۆخ شنگال جیوەجیبکرێد".