نێچیروان بارزانی داوای دامەزرانن کەلتور یەکسانی و دادپەروەری و مقیەتیکردن ژنەیل لە "تونڕەوی و تونوتیژی" کەێد

وەبوونەی رووژ جیهانی ژنان، 8 ئازار، نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان داوای چەسپانن کەلتور یەکسانی و دادپەروەری، و مقیەتیکردن ژنان لە تونڕەوی و تونوتیژی کرد.

لە بەیاننامەیگ سەرۆک هەرێم کوردستان پیرووزبایی لە ژنەیل کوردستان و عراق و جیهان کرد و ئومید خوەی ئەرا "وەردەوامی سەرکەفتن و سەرکردایەتیکردنیان لە گەشتە شانازییەکەیل وەرەو رەسین ئەرا دادپەروەری و یەکسانی" نشان دا.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: "وە درویژایی میژوو ژنان لە کوردستان رۆڵیگ شۆڕشگێڕانە و ئاشتیانە داشتنە، ئازایەتی و خوەیڕاگرییگ بیهاوتایی نیشاندنوە. ئیسە کە هەرێم کوردستان قۆناغیگ بیناکردن دامەزراوە و چەسپانن رەد کەێد، بویین گورج چالاکانەی ژنەیل لە گشت بوارەیل - سیاسەت، پێشمەرگە، ئابووری، ئیدارە، و پەروەردە - مایەی شانازییگ گەورەس ئەرا ئیمە".

دووپاتیش کرد کە "بیناکردن کۆمەڵگەیگ بیوەی و ئارام و پیشکەفتنخواز وەبی دڵنیابوین تەواوەتی ماف و ئازادی ژنان و بەرزکردن پێگەی ئەوان لە گشت پۆستە بڕیاردەرەیل نیەتێدە دی"، وتیش: “ئیمە جویر هەمیشە پابەندیمن وە دامەزرانن کەلتور یەکسانی و دادپەروەری و نەهیشتن گشت جویرە جیاکاری و تونوتیژییگ وەرانەور ژنەیل، چ لەناو خیزانەیل یا لە روی گشتی”.

سەرۆک هەرێم دیاری کرد کە “مقیەتکردن کەرامەت و مافەیل ژن وەرپرسیاریسگ هاوبەش حکومەت و خیزانەیل و کۆمەڵگەی مەدەنی و میدیا و گشت دامەزراوە کۆمەڵایەتی و پەروەردەیی و ئاینییەیلە”.

دووپاتیش کرد کە “هەوەجە وە دروسکردن دەرفەت یەکسان ئەرا ژنەیل هەس تا رۆڵیگ کاراتر لە داڕشتن بانان وڵات بیاشتوون”، و “بایەسە کوردستان هەمیشە نموونەیگ رووشن بوود لە بوارەیل یەکسانی و رێزگرتن لە مافەیل مرۆڤ و مقیەتیکردن ژنەیل لە تونڕەوی و تونوتیژی”.