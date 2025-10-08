نێچیروان بارزانی: ئیدارەی ترەمپ دەرفەتیگە ئەرا ئیمە

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وت: ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، جویر دەرفەتیگە ئەرا ئیمە.

بارزانی لە دانیشتن گفتوگۆ لە دیدار خوەرھەڵات ناوڕاس میری لە هەولێر وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئیمە نووڕیمن کە پەیوەندییەیل خاسیگ وەرد ئەمریکا دیریمن، و ئیمە پشتگیری لە سیاسەتەیل دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا کەیمن وەرەو دەرفەتەیل و وەرەو ئارامی لە ناوچەگە و ئارامی لە غەززە.

وتیش: ئەمریکا فرە لە وەختە سەختیەیل دەسمیەتیمان دار و ئیمە لەڕوی ریخریاگ داعش وە دەسمیەتی ئەمریکا وسیایمن، و رۆڵیگ گرنگ ماست لە دەسمیەتیدان هیزەیل پیشمەرگە، دیاری کرد کە ئیمە دوینیمن کە ئیدارەی ترەمپ جویر دەرفەتیگە ئەرامان.