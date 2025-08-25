نێچیروان بارزانی: تورکیا هاوسای گرنگیگە ئەرا عراق و کوردستان
شەفەق نیوز ــ هەولێر
سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو دووشەممە، دووپاتکرد تورکیا هاوسای گرنگیگە ئەرا عراق، وتیش درویژەداین وە بە پەیوەنی وەگەردی لە بەرژەوەنی هاوبەش هەردووگ وڵاتە.
نویسینگەی راگەیانن سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، نیمەڕوو ئمڕوو دووشەممە، پیشوازیکرد لە جیگیر سەرۆک پارت دادپەروەری و ئەوزەڵداین دهسڵات توركيا ئەرا كاروبار دەێشت زافهر سراكايا".
وتیش؛ "لە دیدارەگە گفتوگوکریا لە پەیوەنیەیل هەرێم کوردستان و عراق وەرد تورکیا، و بارودۆخ ناوچەگە وەشیوەی گشتی".
ئاشکرایکرد، "هەردووگ لا دووپاتکردن لەبان گرنگی پەیوەنی دوانیەیل و هاوکاری هاوبەش لەمژارە جیاوازەیل، و کە خزمهت وه بهرژهوهنيى ههردوگ لا و پاراستن ئارامى و سهقامگيرى له ناوچهگە کەێد".
وەپای بەیاننامەگە نێچیروان بارزانی دووپاتکرد "هەرێم کوردستان جویر هاوسای گرنگیگ نوڕێدە کوردستان، و پەیوەنیەیل هاوبەش و درویژخایەن گردیانەو کەێد".
هەمیش،" دەسخوەشی لە رۆڵ سهرۆک ئهردۆغان و ئاك پارتى له پتهوكردن پهيوهندييهیل توركيا وەرد عراق و ههرێم كوردستان کرد".
لای خەیەو، سراكايا خواست وهردهوامى توركيا ئەرا فراوانكردن پهيوهنی وەرد عراق و ههرێم كوردستان له گشت مژارەیل نیشاندا، دەسخوەشی لە پهيوهنى و دۆستايهتيى سهرۆک نێچیروان بارزانی وەرد توركيا و رۆل ئهرێنيى ئەو لەبان ئاست ناوچهگه كرد.
نویسینگەی راگەیاننەگە لە کۆتایی بەیانامەگە وت: " لە دیارەگە گفتوگوکریا لەبان پرۆسهى ئاشتى له توركيا و چهن پرسێگ گرنگ هاوبهش".