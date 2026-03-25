نێچیروان بارزانی: تاران چگە ژیر هەڵەی خوەی وە پەلاماردان هیزەیل پێشمەرگە و چەوەڕی لێکۆڵینەوە کەیمن

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرا کرد ک دویای پەلامارەیل لەبانیەک، پەیوەندی فەرمی وەگەرد لایەن ئیرانی کریاس، و دووپات کرد کە تاران چگەسە ژیر ئەو. کە هەڵەیگ بویە لە پەلاماردان هیزەیل پێشمەرگە و داوای وەخشین کردنە ئەرا ئەو رویداوە.

ئی قسەیلە لە بەشداری بارزانی هات لەناو پرسەی 6 شەهید پێشمەرگە لە ئیدارەی "سۆران"، ک ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کرد.

بارزانی وتیش: ئیمە راستەوخۆ وەگەرد لایەن ئیرانی قسە کردیمنە، و ئەوانیش وەفەرمی وتنە کە هەڵەیگ بویە لە وەشانن مووشەکەیل، وتیش: تاران سەرەخوەشی کردگە و پەیمان داگە لێکۆڵینەوە بکەێد ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە، و هەرێمیش چەوەری دەرئەنجام کۆتایی کەێد.

سەرۆک هەرێم کوردستان دووارە کرد ک هەڵوێست کوردستان ئاشکراس جویر مدوو ئارامی لە ناوچەگە، و هەولێر نەویە و نیەودە بەشیگ لە تیژی و هەڕەشە وەبان هیچ کەس، وەتایبەت ئەرا ئیران هاوسا.

لە لاییگ ترەک، نێچیروان بارزانی داوا لە حکومەت فیدراڵی کرد ئەرک سەروەری خوەی ئەنجام بەێد، وتیش: پەلامار ئەو گرووپەیلە ک لە یاسا دەرچگنە وەبان هەرێم بوسنێد.

دووپاتیش کرد کە مقیەتیکردن ئاسایش کوردستان ئەرک دەستووری بەغداس و بایەسە ئی کارە وە رکداری ئەنجام بەێد ئەرا مقیەتیکردن بیوەیی مەردم.